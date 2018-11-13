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14:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист НХЛ отомстил за силовой прием

Капитан «Далласа» подрался с обидчиком из «Коламбуса».

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Источник: Reuters

Джейми Бенн не забыл о силовом приеме, который 7 ноября применил против него Джош Андерсон. В новой встрече двух команд капитан «Далласа», посчитавший, что в него врезались слишком поздно, вызвал на драку форварда «Блю Джекетс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Бенна эта драка стала второй в сезоне и 23-й в карьере. Андерсон подрался первый раз в этой регулярке и в восьмой — в карьере.

Драка состоялась при счете 0:0. В дальнейшем «Коламбус» забил два гола и победил 2:1.

Алексей Иванов

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