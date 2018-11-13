Хоккеист НХЛ отомстил за силовой прием

Джейми Бенн не забыл о силовом приеме, который 7 ноября применил против него Джош Андерсон. В новой встрече двух команд капитан «Далласа», посчитавший, что в него врезались слишком поздно, вызвал на драку форварда «Блю Джекетс».

Для Бенна эта драка стала второй в сезоне и 23-й в карьере. Андерсон подрался первый раз в этой регулярке и в восьмой — в карьере.



Драка состоялась при счете 0:0. В дальнейшем «Коламбус» забил два гола и победил 2:1.



Алексей Иванов