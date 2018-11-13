Вратарь «Нэшвилла» сделал удивительный сэйв
Такого вы еще не видели.
Такого вы еще не видели.
Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне спас свою команду от гола за минуту и 45 секунд до конца матча с «Анахаймом» при счете 1:1. После броска защитника «Дакс» шайба изменила направление, попав в одного из хоккеистов перед воротами, и оказалась за спиной у финского вратаря. Но он все равно среагировал.
«Нэшвилл» в итоге проиграл, но в серии буллитов, заработав одно очко в гостевом матче. «Предаторс»
Ринне в этом сезоне отражает 95,1% бросков, это один из лучших показателей среди голкиперов в НХЛ.
По итогам прошлого сезона 36-летний вратарь выиграл приз лучшему голкиперу «Везина Трофи».
Алексей Иванов