Вратарь «Нэшвилла» сделал удивительный сэйв

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне спас свою команду от гола за минуту и 45 секунд до конца матча с «Анахаймом» при счете 1:1. После броска защитника «Дакс» шайба изменила направление, попав в одного из хоккеистов перед воротами, и оказалась за спиной у финского вратаря. Но он все равно среагировал.