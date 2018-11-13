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16:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Нэшвилла» сделал удивительный сэйв

Такого вы еще не видели.

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Источник: Reuters

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне спас свою команду от гола за минуту и 45 секунд до конца матча с «Анахаймом» при счете 1:1. После броска защитника «Дакс» шайба изменила направление, попав в одного из хоккеистов перед воротами, и оказалась за спиной у финского вратаря. Но он все равно среагировал.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нэшвилл» в итоге проиграл, но в серии буллитов, заработав одно очко в гостевом матче. «Предаторс» по-прежнему лидируют в НХЛ с 27 очками в 17 играх.

Ринне в этом сезоне отражает 95,1% бросков, это один из лучших показателей среди голкиперов в НХЛ.

По итогам прошлого сезона 36-летний вратарь выиграл приз лучшему голкиперу «Везина Трофи».

Алексей Иванов

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