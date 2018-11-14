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13:14 (мск), источник: Sportmail.ru

В НХЛ не засчитали гол из-за драки на другом конце площадки

В матче «Нью-Джерси» — «Питтсбург» возникла необычная ситуация.

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Источник: AP 2018

Во втором периоде форварду гостей Филу Кесселу не понравился силовой прием, который против него применил Бретт Сени. Игрок «Питтсбурга» ударил клюшкой соперника и начал драку.

Судьи в итоге остановили игру, несмотря на опасную контратаку «Нью-Джерси», которая в итоге завершилась голом. Шайба была не засчитана, потому что свисток раздался раньше, чем она влетела в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам эпизода Кессела и Сени удалили за грубость, игроку «Питтсбурга» как зачинщику драки дали дополнительные две минуты. «Нью-Джерси» при этом не воспользовался большинством.

«Девилс» в итоге победили 4:2, обыграв «Пенгвинс» второй раз в сезоне.

Алексей Иванов

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