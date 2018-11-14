В НХЛ не засчитали гол из-за драки на другом конце площадки

Во втором периоде форварду гостей Филу Кесселу не понравился силовой прием, который против него применил Бретт Сени. Игрок «Питтсбурга» ударил клюшкой соперника и начал драку.



Судьи в итоге остановили игру, несмотря на опасную контратаку «Нью-Джерси», которая в итоге завершилась голом. Шайба была не засчитана, потому что свисток раздался раньше, чем она влетела в ворота.