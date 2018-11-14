В НХЛ не засчитали гол из-за драки на другом конце площадки
В матче «Нью-Джерси» — «Питтсбург» возникла необычная ситуация.
В матче «Нью-Джерси» — «Питтсбург» возникла необычная ситуация.
Во втором периоде форварду гостей Филу Кесселу не понравился силовой прием, который против него применил Бретт Сени. Игрок «Питтсбурга» ударил клюшкой соперника и начал драку.
Судьи в итоге остановили игру, несмотря на опасную контратаку «Нью-Джерси», которая в итоге завершилась голом. Шайба была не засчитана, потому что свисток раздался раньше, чем она влетела в ворота.
По итогам эпизода Кессела и Сени удалили за грубость, игроку «Питтсбурга» как зачинщику драки дали дополнительные две минуты. «Нью-Джерси» при этом не воспользовался большинством.
«Девилс» в итоге победили 4:2, обыграв «Пенгвинс» второй раз в сезоне.
Алексей Иванов