Игрок «Вашингтона» забил гол и подрался в первом матче после длительной дисквалификации

Источник: AP 2018

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон в день матча с «Миннесотой» узнал, что ему сократили дисквалификацию с 20 матчей до 14. Игрок сразу вышел на лед в первом звене с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным и забил гол уже в первом периоде.



Интересно, что судьи в этом моменте засчитали гол Уилсона и тут же удалили его, посчитав, что он умышленно врезался во вратаря.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jyEw7kspF64?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За голкипера «Миннесоты» Девана Дубника вступился форвард Маркус Фолиньо.



«Маркус — молодец. Он предлагал Уилсону подраться еще при счете 0:3, тот отказался. Но когда счет стал 1:3, тот принял вызов», — сказал после матча главный тренер «Уайлд» Брюс Будро.

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