Игрок «Вашингтона» забил гол и подрался в первом матче после длительной дисквалификации
Яркое возвращение одноклубника Овечкина и Кузнецова.
Яркое возвращение одноклубника Овечкина и Кузнецова.
Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон в день матча с «Миннесотой» узнал, что ему сократили дисквалификацию с 20 матчей до 14. Игрок сразу вышел на лед в первом звене с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным и забил гол уже в первом периоде.
Интересно, что судьи в этом моменте засчитали гол Уилсона и тут же удалили его, посчитав, что он умышленно врезался во вратаря.
За голкипера «Миннесоты» Девана Дубника вступился форвард Маркус Фолиньо.
«Маркус — молодец. Он предлагал Уилсону подраться еще при счете 0:3, тот отказался. Но когда счет стал 1:3, тот принял вызов», — сказал после матча главный тренер «Уайлд» Брюс Будро.
Уилсон получил 20 матчей дисквалификации за силовой прием в голову против форварда «Сент-Луиса» Оскара Сундквиста в предсезонном матче. После того, как комиссионер НХЛ Гари Беттмэн отказался ее сокращать, Уилсон подал еще одну апелляцию. Независимый судья сократил ее до 14 матчей, к этому моменту «Вашингтон» провел уже 16 игр.
Алексей Иванов