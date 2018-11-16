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15:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын знаменитого хоккеиста первый раз подрался в НХЛ и выиграл нокдауном

Короткий, но зрелищный бой.

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Источник: РИА "Новости"

В первом периоде матча «Оттава» — «Детройт» подрались Брэди Ткачак и Джастин Абделькадер. Ткачак, сын Кита Ткачака, вступился за одноклубника Марка Стоуна. После короткой серии ударов он отправил соперника в нокдаун.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для новичка НХЛ Ткачака это была первая драка в лиге, для 31-летнего Абделькадера это 33-я драка.

Кит Ткачак играл за «Виннипег», «Финикс», «Сент-Луис» и «Атланту». Он набрал 1065 очков в 1201 матче НХЛ и провел 53 драки.

Еще один сын Ткачака — Мэтью — играет за «Калгари».

Алексей Иванов

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