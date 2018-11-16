Сын знаменитого хоккеиста первый раз подрался в НХЛ и выиграл нокдауном

В первом периоде матча «Оттава» — «Детройт» подрались Брэди Ткачак и Джастин Абделькадер. Ткачак, сын Кита Ткачака, вступился за одноклубника Марка Стоуна. После короткой серии ударов он отправил соперника в нокдаун.

Для новичка НХЛ Ткачака это была первая драка в лиге, для 31-летнего Абделькадера это 33-я драка.



Кит Ткачак играл за «Виннипег», «Финикс», «Сент-Луис» и «Атланту». Он набрал 1065 очков в 1201 матче НХЛ и провел 53 драки.



Еще один сын Ткачака — Мэтью — играет за «Калгари».



Алексей Иванов