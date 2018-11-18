Болельщик «Вашингтона» отправился в Антарктику, чтобы сказать пингвинам, кто выиграл Кубок Стэнли
Путешественник Сампсон Коэ вместе с женой путешествует по миру. В ноябре пара побывала в Антарктике.
Путешественник Сампсон Коэ вместе с женой путешествует по миру. В ноябре пара побывала в Антарктике.
«Проделали весь этот путь, чтобы лично сказать пингвинам, что мы выиграли Кубок!» — подписал фото Коэ.
Этим летом «Вашингтон» впервые в своей истории стал чемпионом, по дороге к финалу команда впервые за долгое обыграла своего главного соперника «Питтсбург Пенгвинс».
«Забронировали билеты на это поездку еще в прошлом году (до того как парни выиграли Кубок Стэнли). Сейчас мы с женой взяли перерыв в работе, планируем побывать на каждом континенте за год. Мы ограничены в багаже, так что взял с собой только несколько маек, но, конечно, “Кэпиталс” и “Нэшнэлс” среди них», — рассказал Коэ сайту Russian Machine Never Breaks.
Алексей Иванов