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11:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик «Вашингтона» отправился в Антарктику, чтобы сказать пингвинам, кто выиграл Кубок Стэнли

Путешественник Сампсон Коэ вместе с женой путешествует по миру. В ноябре пара побывала в Антарктике.

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Источник: AP 2018

«Проделали весь этот путь, чтобы лично сказать пингвинам, что мы выиграли Кубок!» — подписал фото Коэ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этим летом «Вашингтон» впервые в своей истории стал чемпионом, по дороге к финалу команда впервые за долгое обыграла своего главного соперника «Питтсбург Пенгвинс».

«Забронировали билеты на это поездку еще в прошлом году (до того как парни выиграли Кубок Стэнли). Сейчас мы с женой взяли перерыв в работе, планируем побывать на каждом континенте за год. Мы ограничены в багаже, так что взял с собой только несколько маек, но, конечно, “Кэпиталс” и “Нэшнэлс” среди них», — рассказал Коэ сайту Russian Machine Never Breaks.

Алексей Иванов

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