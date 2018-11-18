Болельщик «Вашингтона» отправился в Антарктику, чтобы сказать пингвинам, кто выиграл Кубок Стэнли

Этим летом «Вашингтон» впервые в своей истории стал чемпионом, по дороге к финалу команда впервые за долгое обыграла своего главного соперника «Питтсбург Пенгвинс».



«Забронировали билеты на это поездку еще в прошлом году (до того как парни выиграли Кубок Стэнли). Сейчас мы с женой взяли перерыв в работе, планируем побывать на каждом континенте за год. Мы ограничены в багаже, так что взял с собой только несколько маек, но, конечно, “Кэпиталс” и “Нэшнэлс” среди них», — рассказал Коэ сайту Russian Machine Never Breaks.



Алексей Иванов