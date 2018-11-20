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18:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Орлов подрался с сыном тафгая Доми (видео)

Тяжелый поединок для российского хоккеиста.

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Источник: AP 2018

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов подрался c форвардом «Монреаля» Максом Доми. Игроки скинули перчатки в конце 2-го периода при счете 4:3 в пользу «Канадиенс».

Орлов больше пострадал в драке, канадцу удалось нанести ему несколько серьезных ударов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Орлова это лишь третья драка за всю карьеру: одну в КХЛ и две в НХЛ. Доми, сын знаменитого тафгая Тая Доми, подрался в 9-й раз в НХЛ.

На счету Орлова в этом матче также две передачи — до хет-трика Горди Хоу ему не хватило гола.

«Вашингтон» одержал волевую победу в матче, выиграв в овертайме 5:4.

Алексей Иванов

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