Орлов подрался с сыном тафгая Доми (видео)
Тяжелый поединок для российского хоккеиста.
Тяжелый поединок для российского хоккеиста.
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов подрался c форвардом «Монреаля» Максом Доми. Игроки скинули перчатки в конце 2-го периода при счете 4:3 в пользу «Канадиенс».
Орлов больше пострадал в драке, канадцу удалось нанести ему несколько серьезных ударов.
Для Орлова это лишь третья драка за всю карьеру: одну в КХЛ и две в НХЛ. Доми, сын знаменитого тафгая Тая Доми, подрался в 9-й раз в НХЛ.
На счету Орлова в этом матче также две передачи — до
«Вашингтон» одержал волевую победу в матче, выиграв в овертайме 5:4.
Алексей Иванов