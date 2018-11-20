Орлов подрался с сыном тафгая Доми (видео)

Для Орлова это лишь третья драка за всю карьеру: одну в КХЛ и две в НХЛ. Доми, сын знаменитого тафгая Тая Доми, подрался в 9-й раз в НХЛ.



На счету Орлова в этом матче также две передачи — до хет-трика Горди Хоу ему не хватило гола.



«Вашингтон» одержал волевую победу в матче, выиграв в овертайме 5:4.



Алексей Иванов