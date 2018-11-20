Овечкин потренировал баскетбольный бросок перед матчем с «Монреалем»
Талантлив во всем.
Талантлив во всем.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел необычную разминку перед игрой с «Канадиенс» в Монреале. Российский форвард бросал баскетбольный мяч в кольцо. Получилось хорошо.
Популярной разминкой среди хоккеистов перед матчами считается перепас футбольным мячом.
Овечкина баскетбольная разминка настроила на снайперский лад. Форвард сделал дубль с «Монреалем», а от третьей шайбы канадскую команду удивительным образом спас вратарь Кэри Прайс.
Впрочем, «Вашингтон» все равно победил в овертайме — 5:4.
Алексей Иванов