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19:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин потренировал баскетбольный бросок перед матчем с «Монреалем»

Талантлив во всем.

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Источник: AP 2018

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел необычную разминку перед игрой с «Канадиенс» в Монреале. Российский форвард бросал баскетбольный мяч в кольцо. Получилось хорошо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Популярной разминкой среди хоккеистов перед матчами считается перепас футбольным мячом.

Овечкина баскетбольная разминка настроила на снайперский лад. Форвард сделал дубль с «Монреалем», а от третьей шайбы канадскую команду удивительным образом спас вратарь Кэри Прайс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, «Вашингтон» все равно победил в овертайме — 5:4.

Алексей Иванов

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