«Матч звезд — это какая-то шняга». Панарин и Радулов обсудили жизнь в НХЛ
Русские звезды развлекаются в инстаграме.
Русские звезды развлекаются в инстаграме.
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин и нападающий «Далласа» Александр Радулов весело пообщались в прямом эфире инстаграма и рассказали, что им нравится и не нравится в НХЛ.
Панарин: У вас в Далласе кайфуха: погода, налогов нет… Сколько у тебя зарплата в общем получается?
Радулов: Да я вообще ничего не получаю, играю за любовь к хоккею.
Панарин: Просто нравится, да?
Радулов: А че, люблю хоккей.
Панарин: Тоже люблю. Особенно нравится, когда 17 игр в месяц проводишь.
Радулов: Да, вот мы сейчас играем, у нас 7 матчей за 10 дней. Из них три раза
Панарин: Это жопа. Это жопа вообще.
Радулов: Панара, мы сейчас играем три на выезде, завтра вот с «Питтсбургом». Потом улетаем домой, на следующий день играем с «Оттавой», после этого летим
Панарин: Жесть, если честно.
Радулов: Короче, мы дней на 40 уедем из дома.
Панарин: В этом плане, конечно, здесь пипец. Зато есть байвики всякие (перерыв в одну неделю — прим. ред.).
Радулов: Да, байвик — это очень приятно. У нас в этом году он совпал с All Star Game. У нас 10 дней будет.
Панарин: У нас так же! Но
Радулов: Не, навряд ли.
Панарин: А ты хочешь?
Радулов: Да я
Панарин: По моему мнению, это шняга, если честно. Приезжаешь,
Радулов: Мне кажется, люди, которые едут на All Star, они еще больше устают.
Панарин: Я про это и говорю. Для меня это авторитета никакого не имеет. Там еще и выбирают не лучших. Иногда едут такие как бы…
Радулов: Не, я вот один раз играл в КХЛ на All Star, это было на Красной площади. Там было прикольно, хоть и было холодно.
Панарин: В КХЛ, да, но я бы здесь выбрал байвик.
Радулов: Но я думаю,
Панарин: Да я так в том году тоже думал. Думал, так, че, какую отмазку искать, отдохнуть лучше надо. Бац — не позвали! Не, я бы сейчас в Майами бы побыл, подготовился бы нормально к следующим играм. Вместо того, чтобы там хрен пойми чем заниматься. Литрбол там начинается.
Радулов: А у нас русские пацаны… Валера (Ничушкин — прим.) вообще собирается в Москву сгонять на это время. Если ему дадут 7 дней. Но судя по тому, как мы играем, нам не дадут.
Панарин: Мы с Бобом договорились, что полетим в Майами. Покайфуем.
Радулов: Не, я, если полечу, то отправлюсь в Мексику, конечно. А у нас рядом, че, всего полтора часа.
Алексей Иванов