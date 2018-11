«Матч звезд — это какая-то шняга». Панарин и Радулов обсудили жизнь в НХЛ

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин и нападающий «Далласа» Александр Радулов весело пообщались в прямом эфире инстаграма и рассказали, что им нравится и не нравится в НХЛ.



Панарин: У вас в Далласе кайфуха: погода, налогов нет… Сколько у тебя зарплата в общем получается?



Радулов: Да я вообще ничего не получаю, играю за любовь к хоккею.



Панарин: Просто нравится, да?



Радулов: А че, люблю хоккей.



Панарин: Тоже люблю. Особенно нравится, когда 17 игр в месяц проводишь.



Радулов: Да, вот мы сейчас играем, у нас 7 матчей за 10 дней. Из них три раза бэк-ту-бэк. Тоже неплохо.



Панарин: Это жопа. Это жопа вообще.



Радулов: Панара, мы сейчас играем три на выезде, завтра вот с «Питтсбургом». Потом улетаем домой, на следующий день играем с «Оттавой», после этого летим бэк-ту-бэк в Колорадо. И потом поехали Эдмонтон, Калгари, Ванкувер, там тоже один бэк-ту-бэк будет.



Панарин: Жесть, если честно.



Радулов: Короче, мы дней на 40 уедем из дома.



Панарин: В этом плане, конечно, здесь пипец. Зато есть байвики всякие (перерыв в одну неделю — прим. ред.).



Радулов: Да, байвик — это очень приятно. У нас в этом году он совпал с All Star Game. У нас 10 дней будет.



Панарин: У нас так же! Но ты-то поедешь на Матч звезд же?



Радулов: Не, навряд ли.



Панарин: А ты хочешь?



Радулов: Да я что-то обычно… не знаю.



Панарин: По моему мнению, это шняга, если честно. Приезжаешь, какой-то хренью занимаешься, ходишь расписываешься три дня.



Радулов: Мне кажется, люди, которые едут на All Star, они еще больше устают.



Панарин: Я про это и говорю. Для меня это авторитета никакого не имеет. Там еще и выбирают не лучших. Иногда едут такие как бы…



Радулов: Не, я вот один раз играл в КХЛ на All Star, это было на Красной площади. Там было прикольно, хоть и было холодно.



Панарин: В КХЛ, да, но я бы здесь выбрал байвик.



Радулов: Но я думаю, тебе-то вызов придет совсем скоро.



Панарин: Да я так в том году тоже думал. Думал, так, че, какую отмазку искать, отдохнуть лучше надо. Бац — не позвали! Не, я бы сейчас в Майами бы побыл, подготовился бы нормально к следующим играм. Вместо того, чтобы там хрен пойми чем заниматься. Литрбол там начинается.