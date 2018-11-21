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12:22 (мск), источник: Sportmail.ru

«Матч звезд — это какая-то шняга». Панарин и Радулов обсудили жизнь в НХЛ

Русские звезды развлекаются в инстаграме.

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Источник: AP 2018

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин и нападающий «Далласа» Александр Радулов весело пообщались в прямом эфире инстаграма и рассказали, что им нравится и не нравится в НХЛ.

Панарин: У вас в Далласе кайфуха: погода, налогов нет… Сколько у тебя зарплата в общем получается?

Радулов: Да я вообще ничего не получаю, играю за любовь к хоккею.

Панарин: Просто нравится, да?

Радулов: А че, люблю хоккей.

Панарин: Тоже люблю. Особенно нравится, когда 17 игр в месяц проводишь.

Радулов: Да, вот мы сейчас играем, у нас 7 матчей за 10 дней. Из них три раза бэк-ту-бэк. Тоже неплохо.

Панарин: Это жопа. Это жопа вообще.

Радулов: Панара, мы сейчас играем три на выезде, завтра вот с «Питтсбургом». Потом улетаем домой, на следующий день играем с «Оттавой», после этого летим бэк-ту-бэк в Колорадо. И потом поехали Эдмонтон, Калгари, Ванкувер, там тоже один бэк-ту-бэк будет.

Панарин: Жесть, если честно.

Радулов: Короче, мы дней на 40 уедем из дома.

Панарин: В этом плане, конечно, здесь пипец. Зато есть байвики всякие (перерыв в одну неделю — прим. ред.).

Радулов: Да, байвик — это очень приятно. У нас в этом году он совпал с All Star Game. У нас 10 дней будет.

Панарин: У нас так же! Но ты-то поедешь на Матч звезд же?

Радулов: Не, навряд ли.

Панарин: А ты хочешь?

Радулов: Да я что-то обычно… не знаю.

Панарин: По моему мнению, это шняга, если честно. Приезжаешь, какой-то хренью занимаешься, ходишь расписываешься три дня.

Радулов: Мне кажется, люди, которые едут на All Star, они еще больше устают.

Панарин: Я про это и говорю. Для меня это авторитета никакого не имеет. Там еще и выбирают не лучших. Иногда едут такие как бы…

Радулов: Не, я вот один раз играл в КХЛ на All Star, это было на Красной площади. Там было прикольно, хоть и было холодно.

Панарин: В КХЛ, да, но я бы здесь выбрал байвик.

Радулов: Но я думаю, тебе-то вызов придет совсем скоро.

Панарин: Да я так в том году тоже думал. Думал, так, че, какую отмазку искать, отдохнуть лучше надо. Бац — не позвали! Не, я бы сейчас в Майами бы побыл, подготовился бы нормально к следующим играм. Вместо того, чтобы там хрен пойми чем заниматься. Литрбол там начинается.

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Радулов: А у нас русские пацаны… Валера (Ничушкин — прим.) вообще собирается в Москву сгонять на это время. Если ему дадут 7 дней. Но судя по тому, как мы играем, нам не дадут.

Панарин: Мы с Бобом договорились, что полетим в Майами. Покайфуем.

Радулов: Не, я, если полечу, то отправлюсь в Мексику, конечно. А у нас рядом, че, всего полтора часа.

Алексей Иванов

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