«Каролина» эффектно отмечает победы: исландское «Ху» и эффект домино

В этом сезоне «Каролина» начала устраивать шоу, отмечая победу после матчей. После финального свистка хоккеисты встают в центре площадки и вместе с болельщиками хлопают и кричат «Ху». «Харрикейнс» первыми среди клубов НХЛ позаимствовали эту традицию у футбольных фанов сборной Исландии.



Позже игроки «Каролины» добавили в шоу эффект падающего домино. Получилось необычно и забавно.