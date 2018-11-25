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25 ноября, источник: Sportmail.ru

«Каролина» эффектно отмечает победы: исландское «Ху» и эффект домино

Все для болельщиков.

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Источник: Reuters

В этом сезоне «Каролина» начала устраивать шоу, отмечая победу после матчей. После финального свистка хоккеисты встают в центре площадки и вместе с болельщиками хлопают и кричат «Ху». «Харрикейнс» первыми среди клубов НХЛ позаимствовали эту традицию у футбольных фанов сборной Исландии.

Позже игроки «Каролины» добавили в шоу эффект падающего домино. Получилось необычно и забавно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также в этом сезоне хоккеисты «Харрикейнс» изображали, как делают забеги на тренировках и гребут в каяках.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новую традицию в «Каролине» связывают со сменой владельца: Томас Дандон купил клуб в январе этого года и захотел поменять имидж команды.

Алексей Иванов

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