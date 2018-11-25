«Каролина» эффектно отмечает победы: исландское «Ху» и эффект домино
Все для болельщиков.
Все для болельщиков.
В этом сезоне «Каролина» начала устраивать шоу, отмечая победу после матчей. После финального свистка хоккеисты встают в центре площадки и вместе с болельщиками хлопают и кричат «Ху». «Харрикейнс» первыми среди клубов НХЛ позаимствовали эту традицию у футбольных фанов сборной Исландии.
Позже игроки «Каролины» добавили в шоу эффект падающего домино. Получилось необычно и забавно.
Также в этом сезоне хоккеисты «Харрикейнс» изображали, как делают забеги на тренировках и гребут в каяках.
Новую традицию в «Каролине» связывают со сменой владельца: Томас Дандон купил клуб в январе этого года и захотел поменять имидж команды.
Алексей Иванов