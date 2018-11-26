Тренеру «Калгари» шайба прилетела в лицо

Главный тренер «Калгари» Билл Питерс пострадал во время матча с «Аризоной». Игрок «Койотис» Брэд Ричардсон случайно выбросил шайбу на скамейку запасных «Флэймс» и попал Питерсу в лицо. Тренера «Калгари» увели в раздевалку, но через 10 минут он вернулся. На место рассечения Питерсу наложили 8 швов.

«Завтра подбородок будет болеть больше. Надо, конечно, смотреть за тем, что происходит на льду. Ничего страшного. Меня зашили, я вернулся на скамейку запасных. В меня уже попадали шайбой раньше. Надеюсь, что сейчас это случилось в последний раз, но сомневаюсь в этом», — сообщил после матча Питерс.