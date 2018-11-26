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13:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренеру «Калгари» шайба прилетела в лицо

Наложили 8 швов.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Калгари» Билл Питерс пострадал во время матча с «Аризоной». Игрок «Койотис» Брэд Ричардсон случайно выбросил шайбу на скамейку запасных «Флэймс» и попал Питерсу в лицо.

Тренера «Калгари» увели в раздевалку, но через 10 минут он вернулся. На место рассечения Питерсу наложили 8 швов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Завтра подбородок будет болеть больше. Надо, конечно, смотреть за тем, что происходит на льду. Ничего страшного. Меня зашили, я вернулся на скамейку запасных. В меня уже попадали шайбой раньше. Надеюсь, что сейчас это случилось в последний раз, но сомневаюсь в этом», — сообщил после матча Питерс.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Калгари» разгромил «Аризону» — 6:1.

Алексей Иванов

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