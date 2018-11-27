«Вашингтон» вручил чемпионский перстень Барри Троцу

В день матча «Айлендерс» — «Вашингтон» бывший главный тренер «Кэпиталс» Барри Троц зашел в раздевалку «столичных» и получил памятный перстень за победу в Кубке Стэнли. Вместе с Троцем чемпионские перстни получили его помощники Лэйн Ламберт и Митч Корн, которые теперь тоже работают в «Айлендерс».

«Все лето хотел получить этот перстень. У меня остались отличные воспоминания, вы, парни, отлично работали, у нас была дружная команда. Горжусь тем, как вы проявили свой характер, несмотря на сильное давление за все эти годы.



Вы снова можете выиграть. Для этого, конечно, вам придется пройти через “Айлендерс”, но вы можете победить еще раз. Я тоже постараюсь проделать победный путь с “Айлендерс”, меня еще ждет много работы. Спасибо игрокам и всем-всем-всем за совместную работу. Вы вложили много сил, и оно того стоило», — сказал Троц.