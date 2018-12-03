«Наш ревнюшкин». Собака Овечкина мешает ему целоваться с женой

Овечкин в этом сезоне забил 19 голов и отдал 12 передач в 25 матчах НХЛ. По своей результативности российский хоккеист вошел в топ-15 лучших снайперов в истории лиги.



«Вашингтон» выиграл 7 матчей подряд и занимает первое место в Столичном дивизионе.



Алексей Иванов