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11:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Наш ревнюшкин». Собака Овечкина мешает ему целоваться с женой

Милота дня.

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Источник: AP 2018

Анастасия Овечкина, жена капитана «Вашингтона» выложила забавное видео, как их собака мешает им целоваться.

«Наш ревнюшкин», — подписала свой пост жена Овечкина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин в этом сезоне забил 19 голов и отдал 12 передач в 25 матчах НХЛ. По своей результативности российский хоккеист вошел в топ-15 лучших снайперов в истории лиги.

«Вашингтон» выиграл 7 матчей подряд и занимает первое место в Столичном дивизионе.

Алексей Иванов

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