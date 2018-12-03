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14:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Ванкувера» забил буллит клюшкой для лакросса

Интересный трюк.

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Источник: РИА "Новости"

Защитник «Ванкувера» Трой Стечер придумал необычный способ реализовать буллит.

«Кэнакс» устроили для своих болельщиков мастер шоу по аналогии с Матчем всех звезд, и Стечер вышел пробивать буллит с клюшкой для лакросса.

Вместо шайбы 24-летний канадец положил резиновый мячик, после чего хитрым броском обманул вратаря.

Во время загрузки произошла ошибка.

В других номинациях победили Элиас Петтерссон (самый сильный бросок — 160 км/ч), Джейк Виртанен (самый быстрый круг — 13,4 секунды) и Бо Хорват (конкурс на точность броска).

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Волков

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