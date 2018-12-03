Игрок «Ванкувера» забил буллит клюшкой для лакросса

Защитник «Ванкувера» Трой Стечер придумал необычный способ реализовать буллит.



«Кэнакс» устроили для своих болельщиков мастер шоу по аналогии с Матчем всех звезд, и Стечер вышел пробивать буллит с клюшкой для лакросса.



Вместо шайбы 24-летний канадец положил резиновый мячик, после чего хитрым броском обманул вратаря.