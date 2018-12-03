Игрок «Ванкувера» забил буллит клюшкой для лакросса
Интересный трюк.
Интересный трюк.
Защитник «Ванкувера» Трой Стечер придумал необычный способ реализовать буллит.
«Кэнакс» устроили для своих болельщиков мастер шоу по аналогии с Матчем всех звезд, и Стечер вышел пробивать буллит с клюшкой для лакросса.
Вместо шайбы 24-летний канадец положил резиновый мячик, после чего хитрым броском обманул вратаря.
В других номинациях победили Элиас Петтерссон (самый сильный бросок — 160 км/ч), Джейк Виртанен (самый быстрый круг — 13,4 секунды) и Бо Хорват (конкурс на точность броска).
Алексей Волков