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17:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроку «Коламбуса» шайба попала в лицо на разминке

Потерял зуб и пропустил матч.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающему «Коламбуса» Кэму Аткинсону не повезло на раскатке перед матчем с «Виннипегом» (3:4). Во время стандартной серии бросков по воротам шайба срикошетила игроку в лицо.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге Аткинсон потерял зуб, также ему наложили 4 шва.

Матч против «Виннипега» ему тоже пришлось пропустить, в итоге в составе «Коламбуса» первый раз за сезон вышел Марк Летесту.

«Коламбус» потерпел 4-е поражение подряд, но продолжает оставаться в зоне плей-офф в Восточной конференции.

Алексей Иванов

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