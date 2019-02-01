Игроку «Коламбуса» шайба попала в лицо на разминке

Нападающему «Коламбуса» Кэму Аткинсону не повезло на раскатке перед матчем с «Виннипегом» (3:4). Во время стандартной серии бросков по воротам шайба срикошетила игроку в лицо.

В итоге Аткинсон потерял зуб, также ему наложили 4 шва.



Матч против «Виннипега» ему тоже пришлось пропустить, в итоге в составе «Коламбуса» первый раз за сезон вышел Марк Летесту.



«Коламбус» потерпел 4-е поражение подряд, но продолжает оставаться в зоне плей-офф в Восточной конференции.



Алексей Иванов