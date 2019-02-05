«Горжусь тобой». Бэбкок похвалил журналиста за начищенные туфли

Во время предматчевого интервью Мастерс спросил Бэбкока, как ему нравятся его туфли теперь.



«Горжусь тобой», — ответил тренер.



«В этом деле главное — то, как ты реагируешь на проблему», — подытожил Мастерс.



Бэбкок, как и обещал ранее, дал репортеру TSN немного денег, чтобы у того и дальше были начищенные туфли.