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13:24 (мск), источник: Sportmail.ru

«Горжусь тобой». Бэбкок похвалил журналиста за начищенные туфли

И дал ему денег.

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Источник: РИА "Новости"

Репортер TSN Марк Мастерс, постоянно работающий на матчах «Торонто», принял совет от главного тренера «Лифс» Майка Бэбкока.

Бэбкок недавно был недоволен грязными туфлями Мастерса, поэтому журналист специально почистил их перед игрой «Торонто» — «Анахайм».

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Во время предматчевого интервью Мастерс спросил Бэбкока, как ему нравятся его туфли теперь.

«Горжусь тобой», — ответил тренер.

«В этом деле главное — то, как ты реагируешь на проблему», — подытожил Мастерс.

Бэбкок, как и обещал ранее, дал репортеру TSN немного денег, чтобы у того и дальше были начищенные туфли.

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Алексей Иванов

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