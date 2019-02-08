Текущие события
Хоккей. НХЛ
9.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Сан-Хосе Шаркс5
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Коламбус Блю Джэкетс4
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго БлэкхоксОТ4
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзОТ3
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд1
Эдмонтон Ойлерз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс5
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз4
Анахайм Дакс0
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз3
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингОТ0
Сент-Луис Блюз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало СэйбрзОТ5
Каролина Харрикейнз6
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида ПантерзОТ3
Питтсбург Пингвинз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси ДэвилзБ1
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия ФлайерзБ2
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон КэпиталзОТ4
Колорадо Эвеланш3
Все события
Фоторепортажи
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
17Катер Семака и Акинфеева, Бебето — агент ЦСКА
15:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Уилсон отомстил за грязный прием против Кузнецова (видео)

Мгновенное возмездие для игрока «Колорадо».

Наверх
Источник: AP 2019

В третьем периоде матча «Вашингтон» — «Колорадо» Евгений Кузнецов оказался на льду после удара исподтишка. Защитник «Эвеланш» Иэн Коул попал российскому форварду локтем в голову.

За лежащего одноклубника сразу вступился силовой форвард Том Уилсон.

Во время загрузки произошла ошибка.

За свое нарушение Коул был удален до конца матча, Уилсон получил 5 минут штрафа за драку.

«Вашингтон» в итоге победил в овертайме 4:3, решающую шайбу забил как раз Кузнецов.

Алексей Иванов

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Запоздалое решение»: Россию пустят на Паралимпиаду
Аршавин возвестил о торжестве чиновников над футболистами
Без хэппи-энда: Сала погиб в Ла-Манше
2 очка Овечкина и 3 балла Кузнецова принесли «Вашингтону» победу
Норвежка выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону
Россиянин признан первой звездой дня в НХЛ
Определены составы эстафетных команд России на этапе КМ в Канаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь