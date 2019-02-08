Уилсон отомстил за грязный прием против Кузнецова (видео)

В третьем периоде матча «Вашингтон» — «Колорадо» Евгений Кузнецов оказался на льду после удара исподтишка. Защитник «Эвеланш» Иэн Коул попал российскому форварду локтем в голову. За лежащего одноклубника сразу вступился силовой форвард Том Уилсон.

За свое нарушение Коул был удален до конца матча, Уилсон получил 5 минут штрафа за драку.



«Вашингтон» в итоге победил в овертайме 4:3, решающую шайбу забил как раз Кузнецов.



Алексей Иванов