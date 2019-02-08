Игроки «Торонто» добрались на тренировку на метро
Заодно встретились с болельщиками.
Заодно встретились с болельщиками.
«Торонто» в четверг провел тренировку на открытом воздухе на самой большой площади в Канаде — Nathan Phillips Square.
На этот каток хоккеисты поехали на метро — причем сразу в полной экипировке.
По дороге в метро игроки «Мэйпл Лифс» дарили болельщикам футболки и шапки с символикой клуба.
На тренировке «Торонто» собралось много зрителей, и «Торонто» устроил командный турнир три на три.
«Торонто» занимает второе место в Атлантическом дивизионе и борется за преимущество домашней площадки в первом раунде
Алексей Иванов