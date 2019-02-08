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18:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Торонто» добрались на тренировку на метро

Заодно встретились с болельщиками.

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Источник: Reuters

«Торонто» в четверг провел тренировку на открытом воздухе на самой большой площади в Канаде — Nathan Phillips Square.

На этот каток хоккеисты поехали на метро — причем сразу в полной экипировке.

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По дороге в метро игроки «Мэйпл Лифс» дарили болельщикам футболки и шапки с символикой клуба.

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На тренировке «Торонто» собралось много зрителей, и «Торонто» устроил командный турнир три на три.

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«Торонто» занимает второе место в Атлантическом дивизионе и борется за преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.

Алексей Иванов

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