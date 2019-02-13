Лайнсмен ударил игрока «Далласа» в лицо (видео)

Капитан «Далласа» получил неожиданный удар по лицу в матче с «Флоридой». Джейми Бенн катил к своей скамейке запасных, когда лайнсмен Райан Галлоуэй ударил его рукой. Арбитр делал жест, разводя руки в сторону, а Бенн в этот момент проезжал слишком близко от него.