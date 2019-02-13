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12:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Лайнсмен ударил игрока «Далласа» в лицо (видео)

Джейми Бенну не повезло.

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Источник: AP 2019

Капитан «Далласа» получил неожиданный удар по лицу в матче с «Флоридой». Джейми Бенн катил к своей скамейке запасных, когда лайнсмен Райан Галлоуэй ударил его рукой. Арбитр делал жест, разводя руки в сторону, а Бенн в этот момент проезжал слишком близко от него.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бенн не получил травму в этом эпизоде, лайнсмен извинился перед ним за этот эпизод.

«Даллас» выиграл у «Флориды» 3:0, Бенн набрал в этом матче одно очко.

Алексей Иванов

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