Лайнсмен ударил игрока «Далласа» в лицо (видео)
Джейми Бенну не повезло.
Джейми Бенну не повезло.
Капитан «Далласа» получил неожиданный удар по лицу в матче с «Флоридой». Джейми Бенн катил к своей скамейке запасных, когда лайнсмен Райан Галлоуэй ударил его рукой. Арбитр делал жест, разводя руки в сторону, а Бенн в этот момент проезжал слишком близко от него.
Бенн не получил травму в этом эпизоде, лайнсмен извинился перед ним за этот эпизод.
«Даллас» выиграл у «Флориды» 3:0, Бенн набрал в этом матче одно очко.
Алексей Иванов