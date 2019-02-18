Дон Черри назвал игроков «Каролины» кучей придурков

Дон Черри, комментируя это видео, назвал игроков «Каролины» кучей придурков (Bunch Of Jerks).



«Это НХЛ. Бринд'Амор — хороший тренер. Но эти игроки — придурки. Им приходится делать такие шоу, а народ все равно не идет на хоккей. В плей-офф им лучше не устраивать такое. Кто-то скажет: почему бы не соригинальничать, отмечая победу? Потому что так нельзя делать в профессиональном хоккее. другие эксперты боятся сказать об этом, а я знаю, о чем говорю. Игроки “Каролины” — куча придурков», — заявил Черри в эфире программы Coach's Corner на канале Sportsnet.



В ответ «Каролина» выпустила новую футболку со слоганом «Куча придурков». В клубе сообщили, что от идеи до ее реализации прошло 20 часов.



«Вы попросили — мы сделали», — сказал Майк Форман из отдела маркетинга.