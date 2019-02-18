Дон Черри назвал игроков «Каролины» кучей придурков
В ответ клуб начал продавать майки с таким слоганом.
В ответ клуб начал продавать майки с таким слоганом.
Известный эксперт Sportsnet Дон Черри выдал гневную речь о поведении игроков «Каролины». Хоккеисты «Харрикейнс» известны своими шоу на льду, которые они устраивают после побед в домашних матчах.
В ночь с пятницы на субботу «Каролина» обыграла «Эдмонтон» и разыграла сценку «хоумран в бейсболе».
Дон Черри, комментируя это видео, назвал игроков «Каролины» кучей придурков (Bunch Of Jerks).
«Это НХЛ. Бринд'Амор — хороший тренер. Но эти игроки — придурки. Им приходится делать такие шоу, а народ все равно не идет на хоккей. В
В ответ «Каролина» выпустила новую футболку со слоганом «Куча придурков». В клубе сообщили, что от идеи до ее реализации прошло 20 часов.
«Вы попросили — мы сделали», — сказал Майк Форман из отдела маркетинга.
«Мы хотим сделать бренд “Каролины” более значимым. Это маленькая деталь. Это всего лишь празднование победы на домашнем льду. Но для нас это важно, ведь здесь команда не так много выигрывала. Мы пытаемся показать людям, что не хотим мириться с таким положением дел», — отметил капитан «Каролины» Джастин Уильямс.
Алексей Иванов