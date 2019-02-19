Комментатор чудом спасся от шайбы в хоккейном матче
Пьеру Макгуайру сильно повезло.
Пьеру Макгуайру сильно повезло.
В матче «Коламбус» — «Тампа-Бэй» едва не пострадал комментатор NBC. Пьер Макгуайр по традиции находился у льда, между скамейками запасных, как в опасной близости от его лица пролетела шайба.
Интересно, что Макгуайр даже не успел среагировать.
Совсем недавно похожий случай произошел с центрфорвардом «Торонто» Джоном Таваресом. Пока вся скамейка «Лифс», включая главного тренера Майка Бэбкока, закрывалась от летящей шайбы, канадский хоккеист о
Алексей Иванов
|Джон Торторелла
|Джон Купер
|Йоонас Корписало
|Андрей Василевский
|02:02
|Джош Андерсон
|11:18
|Никита Кучеров(Янни Гурд, Михаил Сергачев)
|14:24
|Никита Кучеров
|17:48
|Алекс Киллорн
|32:19
|Седрик Пакетт
|38:19
|Джош Андерсон
|39:27
|Командный штраф
|39:31
|Стивен Стэмкос(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
|40:12
|Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Михаил Сергачев)
|40:46
|Брэйден Пойнт(Никита Кучеров)
|47:30
|Пьер-Люк Дюбуа
|47:30
|Матье Жозеф
|53:09
|Никита Кучеров
|53:09
|Никита Кучеров
|58:15
|Лукаш Седлак(Райли Нэш, Скотт Харрингтон)
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0