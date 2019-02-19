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12:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Комментатор чудом спасся от шайбы в хоккейном матче

Пьеру Макгуайру сильно повезло.

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Источник: AFP 2019

В матче «Коламбус» — «Тампа-Бэй» едва не пострадал комментатор NBC. Пьер Макгуайр по традиции находился у льда, между скамейками запасных, как в опасной близости от его лица пролетела шайба.

Интересно, что Макгуайр даже не успел среагировать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Совсем недавно похожий случай произошел с центрфорвардом «Торонто» Джоном Таваресом. Пока вся скамейка «Лифс», включая главного тренера Майка Бэбкока, закрывалась от летящей шайбы, канадский хоккеист о чем-то задумался и слишком поздно отреагировал на опасную ситуацию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Иванов

Коламбус Блю Джэкетс
1:5
0:2, 0:1, 1:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 2219.02.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон ТортореллаДжон Купер
Вратари
Йоонас КорписалоАндрей Василевский
1-й период
02:02Джош Андерсон
11:18Никита Кучеров(Янни Гурд, Михаил Сергачев)
14:24Никита Кучеров
17:48Алекс Киллорн
2-й период
32:19Седрик Пакетт
38:19Джош Андерсон
39:27Командный штраф
39:31Стивен Стэмкос(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
3-й период
40:12Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Михаил Сергачев)
40:46Брэйден Пойнт(Никита Кучеров)
47:30Пьер-Люк Дюбуа
47:30Матье Жозеф
53:09Никита Кучеров
53:09Никита Кучеров
58:15Лукаш Седлак(Райли Нэш, Скотт Харрингтон)
Лучшие игроки матча
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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