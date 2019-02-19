Комментатор чудом спасся от шайбы в хоккейном матче

В матче «Коламбус» — «Тампа-Бэй» едва не пострадал комментатор NBC. Пьер Макгуайр по традиции находился у льда, между скамейками запасных, как в опасной близости от его лица пролетела шайба.



Интересно, что Макгуайр даже не успел среагировать.