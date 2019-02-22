«Сан-Хосе» победил «Питтсбург» и в хоккее и в драках

Источник: AP 2019

Матч «Питтсбурга» с «Сан-Хосе» получился нервным и богатым на удаления. В третьем периоде при счете 3:0 в пользу «Шаркс» перед скамейками запасных началась стычка, участие в которой принял даже Сидни Кросби.

Капитан «Питтсбурга» сначала ударил защитника «Сан-Хосе» Брендена Диллона, но затем попал под горячую руку тафгая Майкла Хэйли.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ky_zP5pKdFg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сам конфликт начался с того, что форвард «Шаркс» Эвандер Кэйн смотрел на установку главного тренера «Питтсбурга». В драке Кэйн схватился с Таннером Пирсоном и победил его.

В итоге в этой массовой стычке игроки набрали 50 минут штрафа, а главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан был удален за гневные комментарии в адрес судей.