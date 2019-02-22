«Сан-Хосе» победил «Питтсбург» и в хоккее и в драках
Досталось даже Сидни Кросби.
Досталось даже Сидни Кросби.
Матч «Питтсбурга» с «Сан-Хосе» получился нервным и богатым на удаления. В третьем периоде при счете 3:0 в пользу «Шаркс» перед скамейками запасных началась стычка, участие в которой принял даже Сидни Кросби.
Капитан «Питтсбурга» сначала ударил защитника «Сан-Хосе» Брендена Диллона, но затем попал под горячую руку тафгая Майкла Хэйли.
Сам конфликт начался с того, что форвард «Шаркс» Эвандер Кэйн смотрел на установку главного тренера «Питтсбурга». В драке Кэйн схватился с Таннером Пирсоном и победил его.
В итоге в этой массовой стычке игроки набрали 50 минут штрафа, а главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан был удален за гневные комментарии в адрес судей.
Алексей Иванов
|Майк Салливан
|Питер Дебур
|Кейси Десмит(Кейси Десмит)
|Мартин Джонс
|00:56
|Джек Джонсон
|00:57
|Томаш Хертл(Брент Бернс, Кевин Лабанк)
|08:37
|Бренден Диллон
|10:01
|Эвандер Кейн(Брент Бернс)
|11:55
|Зак Астон-Ризе
|13:19
|Томаш Хертл(Кевин Лабанк, Джо Павелски)
|24:50
|Евгений Малкин
|34:39
|Зак Астон-Ризе
|39:39
|Эвандер Кейн
|42:20
|Тэннер Пирсон
|42:20
|Томаш Хертл
|55:24
|Тэннер Пирсон
|55:24
|Сидни Кросби
|55:24
|Маркус Петтерссон
|55:24
|Майкл Хэйли
|55:24
|Бренден Диллон
|55:24
|Эвандер Кейн
|55:26
|Фил Кессел
|55:57
|Крис Летанг
|56:51
|Брент Бернс(Эрик Карлссон, Джо Торнтон)
|58:47
|Евгений Малкин
Томаш Хертл (Сан-Хосе Шаркс), Брент Бернс (Сан-Хосе Шаркс), Мартин Джонс (Сан-Хосе Шаркс)
|49
|Штрафное время
|31
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|1