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14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

«Сан-Хосе» победил «Питтсбург» и в хоккее и в драках

Досталось даже Сидни Кросби.

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Источник: AP 2019

Матч «Питтсбурга» с «Сан-Хосе» получился нервным и богатым на удаления. В третьем периоде при счете 3:0 в пользу «Шаркс» перед скамейками запасных началась стычка, участие в которой принял даже Сидни Кросби.

Капитан «Питтсбурга» сначала ударил защитника «Сан-Хосе» Брендена Диллона, но затем попал под горячую руку тафгая Майкла Хэйли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам конфликт начался с того, что форвард «Шаркс» Эвандер Кэйн смотрел на установку главного тренера «Питтсбурга». В драке Кэйн схватился с Таннером Пирсоном и победил его.

В итоге в этой массовой стычке игроки набрали 50 минут штрафа, а главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан был удален за гневные комментарии в адрес судей.

Алексей Иванов

Питтсбург Пингвинз
0:4
0:3, 0:0, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2222.02.2019, 03:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанПитер Дебур
Вратари
Кейси Десмит(Кейси Десмит)Мартин Джонс
1-й период
00:56Джек Джонсон
00:57Томаш Хертл(Брент Бернс, Кевин Лабанк)
08:37Бренден Диллон
10:01Эвандер Кейн(Брент Бернс)
11:55Зак Астон-Ризе
13:19Томаш Хертл(Кевин Лабанк, Джо Павелски)
2-й период
24:50Евгений Малкин
34:39Зак Астон-Ризе
39:39Эвандер Кейн
3-й период
42:20Тэннер Пирсон
42:20Томаш Хертл
55:24Тэннер Пирсон
55:24Сидни Кросби
55:24Маркус Петтерссон
55:24Майкл Хэйли
55:24Бренден Диллон
55:24Эвандер Кейн
55:26Фил Кессел
55:57Крис Летанг
56:51Брент Бернс(Эрик Карлссон, Джо Торнтон)
58:47Евгений Малкин
Лучшие игроки матча
Томаш Хертл (Сан-Хосе Шаркс), Брент Бернс (Сан-Хосе Шаркс), Мартин Джонс (Сан-Хосе Шаркс)
Статистика
49Штрафное время31
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сан-Хосе Шаркс
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