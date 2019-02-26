Тренер клуба НХЛ ответил на чужой звонок по ходу пресс-конференции
Звонила мама журналиста.
Звонила мама журналиста.
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла пошутил во время встречи с журналистами. По ходу
Журналисту позвонила его мама, и тренер поговорил с ней.
«Алло, миссис Рид? Привет, это Джон Торторелла, у меня тут
Я видел, что вы звонили ему несколько раз. Невежливо с его стороны не брать трубку, но он сейчас немного занят. Хорошего дня», — сказал Торторелла и улыбнулся вместе с остальными журналистами.
Прошлым летом такой же случай произошел с главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери. Во время
Алексей Иванов