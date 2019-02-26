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19:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер клуба НХЛ ответил на чужой звонок по ходу пресс-конференции

Звонила мама журналиста.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла пошутил во время встречи с журналистами. По ходу пресс-конференции телефон репортера The Athletic Тома Рида завибрировал, и Торторелла ответил на звонок.

Журналисту позвонила его мама, и тренер поговорил с ней.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Алло, миссис Рид? Привет, это Джон Торторелла, у меня тут пресс-конференция идет. Нет, все окей, я лучше поговорю с вами, чем с вашим сыном.

Я видел, что вы звонили ему несколько раз. Невежливо с его стороны не брать трубку, но он сейчас немного занят. Хорошего дня», — сказал Торторелла и улыбнулся вместе с остальными журналистами.

Прошлым летом такой же случай произошел с главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери. Во время пресс-конференции испанец взял трубку и ответил: «Мы работаем».

Алексей Иванов

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