Тренер клуба НХЛ ответил на чужой звонок по ходу пресс-конференции

«Алло, миссис Рид? Привет, это Джон Торторелла, у меня тут пресс-конференция идет. Нет, все окей, я лучше поговорю с вами, чем с вашим сыном.



Я видел, что вы звонили ему несколько раз. Невежливо с его стороны не брать трубку, но он сейчас немного занят. Хорошего дня», — сказал Торторелла и улыбнулся вместе с остальными журналистами.



Прошлым летом такой же случай произошел с главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери. Во время пресс-конференции испанец взял трубку и ответил: «Мы работаем».



Алексей Иванов