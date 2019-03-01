В США болельщики освистали бывшего игрока
И сожгли его футболки.
И сожгли его футболки.
Форвард «Торонто» Джон Таварес впервые сыграл в
Таварес был задрафтован «островитянами» под первым номером и провел в клубе 9 сезонов. Прошлым летом на правах свободного агента канадец перешел в «Мэйпл Лифс».
Перед матчем на старой арене «Айлендерс» на
Гневно гудеть в адрес Тавареса фаны «Айлендерс» начали еще на разминке, а по ее окончании
Во время игры «Айлендерс» по принятой традиции в НХЛ показали на видеокубе ролик со словами благодарности в адрес Тавареса, но болельщики продолжали недовольно гудеть.
Среди слоганов самыми популярными были: «Ты не нужен нам», «Барзэл лучше» и «Кто твой папочка?».
«Айлендерс» разгромили «Торонто» 6:1, Таварес не набрал очков в этом матче.
«Я ожидал такого приема. Никто не был в моей ситуации, я просто старался честно объяснить, почему принял такое решение, хоть оно тут никому и не понравилось», — сказал Таварес после матча.
Алексей Иванов