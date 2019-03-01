В США болельщики освистали бывшего игрока

Источник: AP 2019

Форвард «Торонто» Джон Таварес впервые сыграл в Нью-Йорке против бывшей команды — «Айлендерс».



Таварес был задрафтован «островитянами» под первым номером и провел в клубе 9 сезонов. Прошлым летом на правах свободного агента канадец перешел в «Мэйпл Лифс».

Перед матчем на старой арене «Айлендерс» на Лонг-Айленде болельщики жгли футболки Тавареса, называли его предателем и показывали игрушечных змей, которые они взяли на игру.

Гневно гудеть в адрес Тавареса фаны «Айлендерс» начали еще на разминке, а по ее окончании кто-то бросил футболку в игрока и едва не попал в него.

Во время игры «Айлендерс» по принятой традиции в НХЛ показали на видеокубе ролик со словами благодарности в адрес Тавареса, но болельщики продолжали недовольно гудеть.