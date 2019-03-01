Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес КингзОТ3
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден НайтсБ6
Флорида Пантерз5
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс5
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон Брюинз4
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз2
Эдмонтон Ойлерз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс6
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю ДжэкетсОТ4
Филадельфия Флайерз3
Все события
Фоторепортажи
17Самая красивая теннисистка мира (фото)
11Российские легкоатлеты на ЧЕ в Глазго
12:12 (мск), источник: Sportmail.ru

В США болельщики освистали бывшего игрока

И сожгли его футболки.

Наверх
Источник: AP 2019

Форвард «Торонто» Джон Таварес впервые сыграл в Нью-Йорке против бывшей команды — «Айлендерс».

Таварес был задрафтован «островитянами» под первым номером и провел в клубе 9 сезонов. Прошлым летом на правах свободного агента канадец перешел в «Мэйпл Лифс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед матчем на старой арене «Айлендерс» на Лонг-Айленде болельщики жгли футболки Тавареса, называли его предателем и показывали игрушечных змей, которые они взяли на игру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гневно гудеть в адрес Тавареса фаны «Айлендерс» начали еще на разминке, а по ее окончании кто-то бросил футболку в игрока и едва не попал в него.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время игры «Айлендерс» по принятой традиции в НХЛ показали на видеокубе ролик со словами благодарности в адрес Тавареса, но болельщики продолжали недовольно гудеть.

Во время загрузки произошла ошибка.

Среди слоганов самыми популярными были: «Ты не нужен нам», «Барзэл лучше» и «Кто твой папочка?».

«Айлендерс» разгромили «Торонто» 6:1, Таварес не набрал очков в этом матче.

«Я ожидал такого приема. Никто не был в моей ситуации, я просто старался честно объяснить, почему принял такое решение, хоть оно тут никому и не понравилось», — сказал Таварес после матча.

Алексей Иванов

Нью-Йорк Айлендерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торонто Мэйпл Ливз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Гонка года. Россия, Норвегия, эстафета
Свергнуть королеву: чем Мишин и Орсер ответят Тутберидзе
Друг русских и еще четыре лыжника сознались в применении допинга
Зимний чемпионат Европы по легкой атлетике стартует в Глазго
Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»
Главная сенсация КХЛ. СКА уже проиграл этот Кубок Гагарина
Лыжники отпущены из-под стражи на ЧМ после антидопингового рейда
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь