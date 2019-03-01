Хоккеист выполнил пожелание умирающей болельщицы

11-летний Андерсон Уайтхед остался без матери в прошлом году. У Лоры Уайтхед врачи диагностировали рак, перед смертью она пообещала сыну, что он обязательно встретится со своим кумиром — вратарем «Монреаля» Кэри Прайсом.



В прошлую субботу канадский голкипер исполнил желание Лоры Уайтхед. На тренировке перед гостевым матчем с «Мэйпл Лифс» Прайс встретился с мальчиком, который проживает в неподалеку от Торонто.