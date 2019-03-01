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18:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист выполнил пожелание умирающей болельщицы

Трогательное видео.

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Источник: AP 2019

11-летний Андерсон Уайтхед остался без матери в прошлом году. У Лоры Уайтхед врачи диагностировали рак, перед смертью она пообещала сыну, что он обязательно встретится со своим кумиром — вратарем «Монреаля» Кэри Прайсом.

В прошлую субботу канадский голкипер исполнил желание Лоры Уайтхед. На тренировке перед гостевым матчем с «Мэйпл Лифс» Прайс встретился с мальчиком, который проживает в неподалеку от Торонто.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь «Канадиенс» подарил юному болельщику две клюшки с автографами и расписался на его майке.

Алексей Иванов

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