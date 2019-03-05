Хоккеист «Баффало» отбил собственный бросок по воротам

Источник: AP 2019

В матче регулярного сезона НХЛ между «Баффало» и «Эдмонтоном» произошел курьезный случай.

В третьем периоде при счете 4:3 в пользу соперника канадский хоккеист «Баффало» Джейсон Поминвилль получил передачу от партнера, находясь около не защищенного вратарем угла ворот.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zYQ_YuZ18Wc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Поминвилль неудачно пробил по воротам и следующим движением руки остановил движение шайбы, таким образом отбив собственный бросок.

Матч так и завершился с результатом 4:3 в пользу «Эдмонтон Ойлерс».

После 66 сыгранных матчей «Баффало» занимает 11-е место в Восточной конференции.