Хоккеист «Баффало» отбил собственный бросок по воротам
Джейсон Поминвилль не забил в пустые ворота «Эдмонтона».
Джейсон Поминвилль не забил в пустые ворота «Эдмонтона».
В матче регулярного сезона НХЛ между «Баффало» и «Эдмонтоном» произошел курьезный случай.
В третьем периоде при счете 4:3 в пользу соперника канадский хоккеист «Баффало» Джейсон Поминвилль получил передачу от партнера, находясь около не защищенного вратарем угла ворот.
Поминвилль неудачно пробил по воротам и следующим движением руки остановил движение шайбы, таким образом отбив собственный бросок.
Матч так и завершился с результатом 4:3 в пользу «Эдмонтон Ойлерс».
После 66 сыгранных матчей «Баффало» занимает 11-е место в Восточной конференции.
36-летний Поминвилль играет в НХЛ с сезона 2003/04. Большую часть карьеры он провел в «Баффало», а с 2012-го по 2017-й выступал за «Миннесоту». Всего на его счету 292 забитых шайбы за 1047 матчей в НХЛ.
|Фил Хаусли
|Кен Хичкок
|Линус Улльмарк(Картер Хаттон, Картер Хаттон)
|Микко Коскинен
|00:53
|Алекс Чейссон
|01:28
|Леон Драйзайтль(Коннор Макдэвид, Дарнелл Нерс)
|02:42
|Джек Айкел(Расмус Ристолайнен, Джефф Скиннер)
|13:29
|Кейси Миттельштадт(Скотт Уилсон, Джейсон Поминвилль)
|17:24
|Джек Айкел
|25:58
|Марко Сканделла
|31:24
|Оскар Клефбом
|36:29
|Зак Кассиан(Крис Расселл, Коннор Макдэвид)
|38:46
|Дарнелл Нерс(Леон Драйзайтль, Сэм Ганье)
|39:55
|Кайл Бродзяк(Адам Ларссон, Милан Лучич)
|59:14
|Леон Драйзайтль
|59:57
|Джефф Скиннер
Джек Айкел (Баффало Сэйбрз), Дарнелл Нерс (Эдмонтон Ойлерз), Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1