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13:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист «Баффало» отбил собственный бросок по воротам

Джейсон Поминвилль не забил в пустые ворота «Эдмонтона».

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Источник: AP 2019

В матче регулярного сезона НХЛ между «Баффало» и «Эдмонтоном» произошел курьезный случай.

В третьем периоде при счете 4:3 в пользу соперника канадский хоккеист «Баффало» Джейсон Поминвилль получил передачу от партнера, находясь около не защищенного вратарем угла ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поминвилль неудачно пробил по воротам и следующим движением руки остановил движение шайбы, таким образом отбив собственный бросок.

Матч так и завершился с результатом 4:3 в пользу «Эдмонтон Ойлерс».

После 66 сыгранных матчей «Баффало» занимает 11-е место в Восточной конференции.

36-летний Поминвилль играет в НХЛ с сезона 2003/04. Большую часть карьеры он провел в «Баффало», а с 2012-го по 2017-й выступал за «Миннесоту». Всего на его счету 292 забитых шайбы за 1047 матчей в НХЛ.

Баффало Сэйбрз
3:4
3:1, 0:3, 0:0
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 245.03.2019, 03:00 (МСК UTC+3)KeyBank Center
Главные тренеры
Фил ХауслиКен Хичкок
Вратари
Линус Улльмарк(Картер Хаттон, Картер Хаттон)Микко Коскинен
1-й период
00:53Алекс Чейссон
01:28Леон Драйзайтль(Коннор Макдэвид, Дарнелл Нерс)
02:42Джек Айкел(Расмус Ристолайнен, Джефф Скиннер)
13:29Кейси Миттельштадт(Скотт Уилсон, Джейсон Поминвилль)
17:24Джек Айкел
2-й период
25:58Марко Сканделла
31:24Оскар Клефбом
36:29Зак Кассиан(Крис Расселл, Коннор Макдэвид)
38:46Дарнелл Нерс(Леон Драйзайтль, Сэм Ганье)
39:55Кайл Бродзяк(Адам Ларссон, Милан Лучич)
3-й период
59:14Леон Драйзайтль
59:57Джефф Скиннер
Лучшие игроки матча
Джек Айкел (Баффало Сэйбрз), Дарнелл Нерс (Эдмонтон Ойлерз), Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Баффало Сэйбрз
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