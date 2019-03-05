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18:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Эдмонтона» не забил в пустые ворота

Удивительный промах.

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Источник: Reuters

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид упустил шанс забить гол в матче с «Баффало». При счете 4:3 за минуту до конца 3-го периода в пользу «Ойлерс» форвард выходил на пустые ворота и бросал без помех, но угодил в штангу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в этом матче игрок «Баффало» Джейсон Поминвилл упустил шанс забить в пустой угол ворот.

«Эдмонтон» все же выиграл 4:3, одержав третью победу подряд и сохранив шансы на попадание в плей-офф. Макдэвид отдал в этой встрече две результативные передачи.

Алексей Иванов

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