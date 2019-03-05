Игрок «Эдмонтона» не забил в пустые ворота

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид упустил шанс забить гол в матче с «Баффало». При счете 4:3 за минуту до конца 3-го периода в пользу «Ойлерс» форвард выходил на пустые ворота и бросал без помех, но угодил в штангу.