Игрок «Эдмонтона» не забил в пустые ворота
Удивительный промах.
Удивительный промах.
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид упустил шанс забить гол в матче с «Баффало». При счете 4:3 за минуту до конца 3-го периода в пользу «Ойлерс» форвард выходил на пустые ворота и бросал без помех, но угодил в штангу.
Ранее в этом матче игрок «Баффало» Джейсон Поминвилл упустил шанс забить в пустой угол ворот.
«Эдмонтон» все же выиграл 4:3, одержав третью победу подряд и сохранив шансы на попадание в
Алексей Иванов