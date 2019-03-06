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13:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Кучеров попал шайбой в голову вратарю (видео)

Потребовалась помощь врачей.

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Источник: AP 2019

В матче «Тампа-Бэй» — «Виннипег» лучший бомбардир НХЛ Никита Кучеров случайно травмировал голкипера соперника. После щелчка российского хоккеиста шайба попала в маску Конора Хеллибака.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бросок был такой силы, что у вратаря было рассечение лица. Хеллибаку пришлось покинуть лед и уйти в раздевалку. Вышедший вместо него Лоран Броссуа пропустил после первого же броска, и счет стал 3:1 в пользу «Лайтнинг».

Позже Хеллибак вернулся и снова занял место в воротах.

«Тампа-Бэй» победил лидера Центрального дивизиона — 5:2, Кучеров отдал две результативные передачи и продолжает возглавлять гонку бомбардиров НХЛ. На счету российского нападающего теперь 108 (31+77) очков.

Алексей Иванов

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