Кучеров попал шайбой в голову вратарю (видео)

Бросок был такой силы, что у вратаря было рассечение лица. Хеллибаку пришлось покинуть лед и уйти в раздевалку. Вышедший вместо него Лоран Броссуа пропустил после первого же броска, и счет стал 3:1 в пользу «Лайтнинг».



Позже Хеллибак вернулся и снова занял место в воротах.



«Тампа-Бэй» победил лидера Центрального дивизиона — 5:2, Кучеров отдал две результативные передачи и продолжает возглавлять гонку бомбардиров НХЛ. На счету российского нападающего теперь 108 (31+77) очков.



Алексей Иванов