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17:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Василевский пропустил курьезную шайбу (видео)

Андрею не повезло.

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Источник: AP 2019

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский сделал 30 сэйвов и одержал 10-ю победу подряд в матче с «Виннипегом» (5:2). При этом в конце игры российский голкипер чуть испортил себе статистику, пропустив курьезный гол.

После вброса в зону защитника «Джетс» Джейкоба Трубы шайба срикошетила от защитного стекла и влетела в пустые ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа-Бэй» выиграл 12 из последних 13 матчей и опережает идущий на втором месте в Атлантическом дивизионе «Бостон» на 17 очков.

Алексей Иванов

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