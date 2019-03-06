Василевский пропустил курьезную шайбу (видео)

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский сделал 30 сэйвов и одержал 10-ю победу подряд в матче с «Виннипегом» (5:2). При этом в конце игры российский голкипер чуть испортил себе статистику, пропустив курьезный гол.



После вброса в зону защитника «Джетс» Джейкоба Трубы шайба срикошетила от защитного стекла и влетела в пустые ворота.