Юный болельщик попросил у хоккеиста клюшку в обмен на сестру

Забавный эпизод произошел во время матча «Колорадо» — «Детройт».



Мальчик, болеющий за «Эвеланш», на предыдущей игре получил клюшку защитника команды Эрика Джонсона. Хоккеист передал ее юному болельщику, увидев плакат «Эрик, я обменяю свою сестру на клюшку».



Как оказалось, мальчик не шутил и на следующую игру «Колорадо» действительно привел свою сестру и насмешил комментаторов встречи плакатом «Уговор есть уговор».