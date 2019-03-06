Юный болельщик попросил у хоккеиста клюшку в обмен на сестру
И он не шутил.
И он не шутил.
Забавный эпизод произошел во время матча «Колорадо» — «Детройт».
Мальчик, болеющий за «Эвеланш», на предыдущей игре получил клюшку защитника команды Эрика Джонсона. Хоккеист передал ее юному болельщику, увидев плакат «Эрик, я обменяю свою сестру на клюшку».
Как оказалось, мальчик не шутил и на следующую игру «Колорадо» действительно привел свою сестру и насмешил комментаторов встречи плакатом «Уговор есть уговор».
«Колорадо» выиграл у «Детройта» 4:3 в овертайме и продолжает борьбу за попадание в
Алексей Иванов
|Джаред Беднар
|Джефф Блэшилл
|Семен Варламов(Семен Варламов)
|Джонатан Бернье
|14:45
|Дерик Брассар
|16:47
|Никлас Крунвалль(Франс Нильсен, Томас Ванек)
|19:18
|Андреас Атанасиу
|21:44
|Джей Ти Комфер(Карл Седерберг, Колин Уилсон)
|25:39
|Дэнни Декейсер
|36:56
|Патрик Немет
|42:22
|Дэнни Декейсер(Джастин Абделькадер, Якоб Де ла Росе)
|47:45
|Майкл Расмуссен
|48:30
|Микко Рантанен(Тайсон Бэрри, Габриэль Ландескуг)
|56:18
|Командный штраф
|57:43
|Филип Задина(Филип Гронек, Томас Ванек)
|58:25
|Тайсон Бэрри(Микко Рантанен, Натан Маккиннон)
|62:29
|Натан Маккиннон(Микко Рантанен)
Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Микко Рантанен (Колорадо Эвеланш), Тайсон Бэрри (Колорадо Эвеланш)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0