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18:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Юный болельщик попросил у хоккеиста клюшку в обмен на сестру

И он не шутил.

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Источник: РИА "Новости"

Забавный эпизод произошел во время матча «Колорадо» — «Детройт».

Мальчик, болеющий за «Эвеланш», на предыдущей игре получил клюшку защитника команды Эрика Джонсона. Хоккеист передал ее юному болельщику, увидев плакат «Эрик, я обменяю свою сестру на клюшку».

Как оказалось, мальчик не шутил и на следующую игру «Колорадо» действительно привел свою сестру и насмешил комментаторов встречи плакатом «Уговор есть уговор».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Колорадо» выиграл у «Детройта» 4:3 в овертайме и продолжает борьбу за попадание в плей-офф на Западе. От 8-го места команду Эрика Джонсона отделяет два очка.

Алексей Иванов

Колорадо Эвеланш
4:3ОТ
0:1, 1:0, 2:2
Детройт Ред Уингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 246.03.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center, 18011 зрителей
Главные тренеры
Джаред БеднарДжефф Блэшилл
Вратари
Семен Варламов(Семен Варламов)Джонатан Бернье
1-й период
14:45Дерик Брассар
16:47Никлас Крунвалль(Франс Нильсен, Томас Ванек)
19:18Андреас Атанасиу
2-й период
21:44Джей Ти Комфер(Карл Седерберг, Колин Уилсон)
25:39Дэнни Декейсер
36:56Патрик Немет
3-й период
42:22Дэнни Декейсер(Джастин Абделькадер, Якоб Де ла Росе)
47:45Майкл Расмуссен
48:30Микко Рантанен(Тайсон Бэрри, Габриэль Ландескуг)
56:18Командный штраф
57:43Филип Задина(Филип Гронек, Томас Ванек)
58:25Тайсон Бэрри(Микко Рантанен, Натан Маккиннон)
Овертайм
62:29Натан Маккиннон(Микко Рантанен)
Лучшие игроки матча
Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Микко Рантанен (Колорадо Эвеланш), Тайсон Бэрри (Колорадо Эвеланш)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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