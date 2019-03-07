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13:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин угостил домашним борщом игроков «Вашингтона»

На очереди блины?

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Источник: AP 2019

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что угостил одноклубников борщом, который приготовила его жена Анастасия.

Сначала Овечкин попробовал суп сам, вернувшись после гостевого матча с «Рейнджерс».

Во время загрузки произошла ошибка.

На следующий день российский хоккеист взял борщ с собой в тренировочный комплекс «Кэпиталс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (5:3), Овечкин забил гол и отдал передачу. Его жена после этого пошутила в инстаграме: «Вот думаю, может, почаще передавать борщ ребятам».

Алексей Иванов

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