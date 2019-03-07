Овечкин угостил домашним борщом игроков «Вашингтона»
На очереди блины?
На очереди блины?
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что угостил одноклубников борщом, который приготовила его жена Анастасия.
Сначала Овечкин попробовал суп сам, вернувшись после гостевого матча с «Рейнджерс».
На следующий день российский хоккеист взял борщ с собой в тренировочный комплекс «Кэпиталс».
Сегодня «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (5:3), Овечкин забил гол и отдал передачу. Его жена после этого пошутила в инстаграме: «Вот думаю, может, почаще передавать борщ ребятам».
Алексей Иванов