Проворов не позволил Овечкину набрать 1200-е очко

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Филадельфией» забил гол и отдал передачу. Теперь на счету российского нападающего 1199 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.



Овечкин мог достичь юбилейной отметки в 1200 очков уже в игре с «Филадельфией», но после его броска защитник Иван Проворов выбил шайбу с линии ворот.