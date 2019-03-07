Проворов не позволил Овечкину набрать 1200-е очко
Александру Великому придется подождать.
Александру Великому придется подождать.
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Филадельфией» забил гол и отдал передачу. Теперь на счету российского нападающего 1199 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкин мог достичь юбилейной отметки в 1200 очков уже в игре с «Филадельфией», но после его броска защитник Иван Проворов выбил шайбу с линии ворот.
Ближайший матч «Вашингтон» проведет в ночь на 9 марта против «Нью-Джерси».
Овечкин является лучшим бомбардиром среди российских игроков в НХЛ. Месяц назад он превзошел достижение Сергея Федорова (1179 очков).
Алексей Иванов