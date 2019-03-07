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18:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Проворов не позволил Овечкину набрать 1200-е очко

Александру Великому придется подождать.

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Источник: AP 2019

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Филадельфией» забил гол и отдал передачу. Теперь на счету российского нападающего 1199 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин мог достичь юбилейной отметки в 1200 очков уже в игре с «Филадельфией», но после его броска защитник Иван Проворов выбил шайбу с линии ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ближайший матч «Вашингтон» проведет в ночь на 9 марта против «Нью-Джерси».

Овечкин является лучшим бомбардиром среди российских игроков в НХЛ. Месяц назад он превзошел достижение Сергея Федорова (1179 очков).

Алексей Иванов

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