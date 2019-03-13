Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. НХЛ
14.03
Торонто Мэйпл Ливз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
14.03
Эдмонтон Ойлерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс3
Нэшвилл Предаторз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз9
Нью-Джерси Дэвилз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз1
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс4
Сан-Хосе Шаркс5
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» разгромил «Шальке» в ЛЧ
10Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал ЛЧ
16:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин подрался впервые за два года (видео)

Соперник был тяжелее на 20 кг.

Наверх
Источник: AP 2019

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин подрался в матче с «Бостоном» при счете 5:2 в пользу своей команды. Защитник «Брюинс» Чарли Макавой ударил россиянина клюшкой по ноге, и Панарин сбросил перчатки.

Драка лучше удалась Макавою, отметим, что американец на 18 кг тяжелее Артемия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Панарина эта драка стала второй в НХЛ — первая была в ноябре 2016-го. У Макавоя это тоже второй поединок в НХЛ.

Панарин в матче с «Бостоном» отметился также результативной передачей, «Коламбус» победил и вернулся в зону плей-офф в Восточной конференции.

Алексей Иванов

НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Гостевой комплекс Клоппа, «Барса» против непобедимого «Лиона»
Овечкин набрал 1200-е очко за карьеру в НХЛ
Большая восьмерка: в Кубке Гагарина стартует битва за полуфиналы
Кучеров назвал Малкина лучшим игроком НХЛ
Дошутилась: почему Медведева отписалась от Туктамышевой
Роналду — о хет-трике в матче ЛЧ: Я просто сделал свою работу
Самые стильные футбольные тренеры (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь