Панарин подрался впервые за два года (видео)

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин подрался в матче с «Бостоном» при счете 5:2 в пользу своей команды. Защитник «Брюинс» Чарли Макавой ударил россиянина клюшкой по ноге, и Панарин сбросил перчатки. Драка лучше удалась Макавою, отметим, что американец на 18 кг тяжелее Артемия.

Для Панарина эта драка стала второй в НХЛ — первая была в ноябре 2016-го. У Макавоя это тоже второй поединок в НХЛ.



Панарин в матче с «Бостоном» отметился также результативной передачей, «Коламбус» победил и вернулся в зону плей-офф в Восточной конференции.



Алексей Иванов