В Канаде хоккеисты вышли в форме в поддержку ЛГБТ
Акция «Хоккей для всех».
Акция «Хоккей для всех».
Игроки «Ванкувера» вышли на раскатку перед матчем с «Рейнджерс» в необычной форме. Клуб в этот день проводил акцию «Хоккей для всех» в поддержку
Смысл акции в том, что в хоккей могут играть и смотреть «люди всех рас, цвета кожи, всех религий, гендерных идентификаций, сексуальной ориентации и и люди с ограниченными физическими возможностями».
«Ванкувер» обыграл «Рейнджерс» 4:1, российский форвард Николай Голдобин провел на льду 13 минут и очков не набрал.