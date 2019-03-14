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13:55 (мск), источник: Sportmail.ru

В Канаде хоккеисты вышли в форме в поддержку ЛГБТ

Акция «Хоккей для всех».

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Источник: AP 2019

Игроки «Ванкувера» вышли на раскатку перед матчем с «Рейнджерс» в необычной форме. Клуб в этот день проводил акцию «Хоккей для всех» в поддержку ЛГБТ-сообщества, поэтому хоккеисты вышли в свитерах с номерами и фамилиями, оформленными в радужной расцветке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Смысл акции в том, что в хоккей могут играть и смотреть «люди всех рас, цвета кожи, всех религий, гендерных идентификаций, сексуальной ориентации и и люди с ограниченными физическими возможностями».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ванкувер» обыграл «Рейнджерс» 4:1, российский форвард Николай Голдобин провел на льду 13 минут и очков не набрал.

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