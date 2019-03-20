42-летний хоккеист согласился на драку и победил (видео)

«Айлендерс» начали матч с «Бостоном» не так, как хотели, после первого периода команда Барри Троца уступала 0:1. Чтобы поменять ход игры, силовой форвард «островитян» Мэтт Мартин предложил подраться 2-метровому защитнику «Брюинс» Здене Харе, и тот согласился. Игрок «Бостона» спокойно победил соперника, а в конце поинтересовался, все ли с ним в порядке.

Интересно, что Харе 18 марта исполнилось 42 года, в НХЛ игроков в возрасте 40 лет и больше осталось лишь два: сам Хара и форвард «Питтсбурга» Мэтт Каллен.



Словацский защитник редко дерется, но когда ему приходится скидывать перчатки, он не проигрывает. Вот и в этом бою большое преимущество по габаритам: рост Хары 206 см, рост Мартина — 191 см — обеспечило победу Харе.



«Бостон» победил «Айлендерс» не только в драке, но и в матче — 5:0.



Илья Андреев