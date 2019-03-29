Маленький болельщик не пошел на химиотерапию, чтобы увидеть любимую команду
Настоящий фанат «Вашингтона».
Настоящий фанат «Вашингтона».
В матче «Каролина» — «Вашингтон» одним из героев трансляции стал юный болельщик «Кэпиталс». Мальчик пришел на игру в Роли поболеть за любимую команду — для этого ему пришлось перенести на другой день химиотерапию.
Игроки «Кэпиталс» заметили мальчика с необычным плакатом на трибуне, и форварды Том Уилсон и Якуб Врана подарили ему свои клюшки.
Помимо этого юный фанат «Вашингтона» увидел победу своей команды над «Каролиной» — 3:2.
Алексей Иванов