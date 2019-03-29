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15:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Маленький болельщик не пошел на химиотерапию, чтобы увидеть любимую команду

Настоящий фанат «Вашингтона».

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Источник: Reuters

В матче «Каролина» — «Вашингтон» одним из героев трансляции стал юный болельщик «Кэпиталс». Мальчик пришел на игру в Роли поболеть за любимую команду — для этого ему пришлось перенести на другой день химиотерапию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игроки «Кэпиталс» заметили мальчика с необычным плакатом на трибуне, и форварды Том Уилсон и Якуб Врана подарили ему свои клюшки.

Помимо этого юный фанат «Вашингтона» увидел победу своей команды над «Каролиной» — 3:2.

Алексей Иванов

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