Хоккеист наклеил 7000 стикеров на машину одноклубника
В честь 1 апреля.
В честь 1 апреля.
Защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба подготовился к Дню дурака в США. Хоккеист полностью заклеил машину своего одноклубника Юэля Эрикссона Эка. Для этого ему понадобилось 7 тысяч стикеров.
Дамба выбрал стикеры разного цвета. На капоте «Ауди» он выложил сердечко и номер Эрикссона Эка — 14.
Реакцию шведского игрока на розыгрыш можно увидеть здесь.
«Мне было скучно, так что я придумал такой розыгрыш», — сказал Дамба.
Защитник «Миннесоты» не играет с 15 декабря
Алексей Иванов