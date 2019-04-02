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15:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист наклеил 7000 стикеров на машину одноклубника

В честь 1 апреля.

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Защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба подготовился к Дню дурака в США. Хоккеист полностью заклеил машину своего одноклубника Юэля Эрикссона Эка. Для этого ему понадобилось 7 тысяч стикеров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дамба выбрал стикеры разного цвета. На капоте «Ауди» он выложил сердечко и номер Эрикссона Эка — 14.

Реакцию шведского игрока на розыгрыш можно увидеть здесь.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне было скучно, так что я придумал такой розыгрыш», — сказал Дамба.

Защитник «Миннесоты» не играет с 15 декабря из-за травмы плеча.

Алексей Иванов

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