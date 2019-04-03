«8 раз по 50 голов». Достижение Овечкина отметили в ресторане Вашингтона
Александр Великий поужинал с Галустяном и Реввой.
Александр Великий поужинал с Галустяном и Реввой.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как провел выходной день после возвращения из Флориды, где «Кэпиталс» играли с «Тампа-Бэй» и «Пантерс».
Российский хоккеист и его жена Анастасия поужинали в японском ресторане Sakura Japanese Steak and Seafood House. Компанию им составили российские комики Михаил Галустян и Александр Ревва, которые приехали в США с концертной программой «Смешной и еще смешнее».
Интересно, что повар, готовивший еду на традиционной японской печи (хибати), поздравил Овечкина, забившего 50 голов в 8-й раз карьере. Знаковые цифры были выложены кусочками риса.
Алексей Иванов