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18:04 (мск), источник: Sportmail.ru

«8 раз по 50 голов». Достижение Овечкина отметили в ресторане Вашингтона

Александр Великий поужинал с Галустяном и Реввой.

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Источник: AP 2019

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как провел выходной день после возвращения из Флориды, где «Кэпиталс» играли с «Тампа-Бэй» и «Пантерс».

Российский хоккеист и его жена Анастасия поужинали в японском ресторане Sakura Japanese Steak and Seafood House. Компанию им составили российские комики Михаил Галустян и Александр Ревва, которые приехали в США с концертной программой «Смешной и еще смешнее».

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Интересно, что повар, готовивший еду на традиционной японской печи (хибати), поздравил Овечкина, забившего 50 голов в 8-й раз карьере. Знаковые цифры были выложены кусочками риса.

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Алексей Иванов

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