Жена Овечкина спела песню Киркорова

В этом сезоне Овечкин в 8-й раз выиграл титул лучший снайпер регулярного сезона, забив 51 гол. В 33 года российский хоккеист стал самым возрастным игроком, победившим в гонке снайперов.



Рубежа в 50 шайб Овечкин достиг в 8-й раз в карьере. Больше таких сезонов только у легендарных Уэйна Гретцки и Майка Босси. Форвард отметил этот успех в вашингтонском ресторане вместе с женой и комиками Михаилом Галустяном и Александром Реввой.