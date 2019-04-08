Жена Овечкина спела песню Киркорова
Караоке в машине.
Караоке в машине.
Жена Александра Овечкина записала, как поет песню Филиппа Киркорова «Жестокая любовь». Анастасия спела ее в машине сидя рядом с капитаном «Вашингтона».
В этом сезоне Овечкин в 8-й раз выиграл титул лучший снайпер регулярного сезона, забив 51 гол. В 33 года российский хоккеист стал самым возрастным игроком, победившим в гонке снайперов.
Рубежа в 50 шайб Овечкин достиг в 8-й раз в карьере. Больше таких сезонов только у легендарных Уэйна Гретцки и Майка Босси. Форвард отметил этот успех в вашингтонском ресторане вместе с женой и комиками Михаилом Галустяном и Александром Реввой.
«Вашингтон» Овечкина выиграл Столичный дивизион и в первом раунде
Алексей Иванов