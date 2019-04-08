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16:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена Овечкина спела песню Киркорова

Караоке в машине.

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Источник: Reuters

Жена Александра Овечкина записала, как поет песню Филиппа Киркорова «Жестокая любовь». Анастасия спела ее в машине сидя рядом с капитаном «Вашингтона».

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В этом сезоне Овечкин в 8-й раз выиграл титул лучший снайпер регулярного сезона, забив 51 гол. В 33 года российский хоккеист стал самым возрастным игроком, победившим в гонке снайперов.

Рубежа в 50 шайб Овечкин достиг в 8-й раз в карьере. Больше таких сезонов только у легендарных Уэйна Гретцки и Майка Босси. Форвард отметил этот успех в вашингтонском ресторане вместе с женой и комиками Михаилом Галустяном и Александром Реввой.

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«Вашингтон» Овечкина выиграл Столичный дивизион и в первом раунде плей-офф встретится с «Каролиной».

Алексей Иванов

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