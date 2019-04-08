Игроки «Вашингтона» изготовили чемпионский перстень для бывшего одноклубника

Защитник Тэйлор Чорни играл за «Вашингтон» три сезона, но в прошлом сезоне его забрал «Коламбус» после того, как клуб отправил игрока на драфт отказов. Игроки «Кэпиталс» победили в Кубке Стэнли и не забыли про своего товарища, который тоже мог быть в чемпионской команде.



Перед началом нового плей-офф хоккеисты «Вашингтона», включая вратаря Брэйдена Холтби и защитника Брукса Орпика, встретились с Чорни и удивили его своим подарком — чемпионским перстнем.