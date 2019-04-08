Игроки «Вашингтона» изготовили чемпионский перстень для бывшего одноклубника
Хорошая история.
Хорошая история.
Защитник Тэйлор Чорни играл за «Вашингтон» три сезона, но в прошлом сезоне его забрал «Коламбус» после того, как клуб отправил игрока на драфт отказов. Игроки «Кэпиталс» победили в Кубке Стэнли и не забыли про своего товарища, который тоже мог быть в чемпионской команде.
Перед началом нового
«Все хотели скинуться на этот подарок. Ребята считают, что ты заслужил такой подарок», — сказал Орпик.
В этом сезоне Чорни играл в Швейцарии за «Лугано».
Алексей Иванов