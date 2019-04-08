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17:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Вашингтона» изготовили чемпионский перстень для бывшего одноклубника

Хорошая история.

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Источник: AP 2019

Защитник Тэйлор Чорни играл за «Вашингтон» три сезона, но в прошлом сезоне его забрал «Коламбус» после того, как клуб отправил игрока на драфт отказов. Игроки «Кэпиталс» победили в Кубке Стэнли и не забыли про своего товарища, который тоже мог быть в чемпионской команде.

Перед началом нового плей-офф хоккеисты «Вашингтона», включая вратаря Брэйдена Холтби и защитника Брукса Орпика, встретились с Чорни и удивили его своим подарком — чемпионским перстнем.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Все хотели скинуться на этот подарок. Ребята считают, что ты заслужил такой подарок», — сказал Орпик.

В этом сезоне Чорни играл в Швейцарии за «Лугано».

Алексей Иванов

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