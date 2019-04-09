«Рыжий, у нас “Тампа”, так что посерьезнее». Панарин играет с собакой перед плей-офф
Видео дня.
Видео дня.
Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин поделился со болельщиками роликом, как он играет со своей собакой Рыжим.
«Так, Рыжий, у нас “Тампа”, так что посерьезнее относись к тренировкам. Смотри, я в большинстве выхожу… Вот Хедмана наворачиваю…» — говорит Артемий во время дриблинга.
«Коламбус» вышел в
Панарин в этом сезоне побил личный рекорд в НХЛ, набрав 87 (28+59) очков в 79 матчах.
Алексей Иванов