«Рыжий, у нас “Тампа”, так что посерьезнее». Панарин играет с собакой перед плей-офф

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин поделился со болельщиками роликом, как он играет со своей собакой Рыжим.



«Так, Рыжий, у нас “Тампа”, так что посерьезнее относись к тренировкам. Смотри, я в большинстве выхожу… Вот Хедмана наворачиваю…» — говорит Артемий во время дриблинга.