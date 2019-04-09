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15:33 (мск), источник: Sportmail.ru

«Рыжий, у нас “Тампа”, так что посерьезнее». Панарин играет с собакой перед плей-офф

Видео дня.

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Источник: AP 2019

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин поделился со болельщиками роликом, как он играет со своей собакой Рыжим.

«Так, Рыжий, у нас “Тампа”, так что посерьезнее относись к тренировкам. Смотри, я в большинстве выхожу… Вот Хедмана наворачиваю…» — говорит Артемий во время дриблинга.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Коламбус» вышел в плей-офф с 8-го места в Восточной конференции, поэтому в первом раунде сыграет с лидером лиги «Тампа-Бэй».

Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин в этом сезоне побил личный рекорд в НХЛ, набрав 87 (28+59) очков в 79 матчах.

Алексей Иванов

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