Тренер «Каролины» обвинил Овечкина в драке со Свечниковым

Главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор заявил, что ответственность за драку с Андреем Свечниковым лежит на капитане «Вашингтона» Александре Овечкине. «Свеч очень важен для нас. Молодой парень, ему только что исполнилось 19. Тяжело видеть, как он получает вот так травму. Сложно это комментировать. Я слышал, как Ови сказал, что это наш парень вызвал его на драку. Если так и было, то тогда все выглядит немного иначе.

Но если вы посмотрите видео, Ови два раза ударил нашего парня клюшкой, тот ему ответил. Не знаю, сказали они друг другу что-то или нет, но Ови скинул краги гораздо раньше.



Так что все это расстраивает. Наш парень получил травму. Это была его первая драка, уверен, Ови знал об этом. Мне это не нравится, но эта драка уже случилась. Горжусь тем, как наша команда сыграла, как наши болельщики поддерживали нас", — рассказал Бринд’Амор.