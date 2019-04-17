Панарин выложил фото с Бобровским после выноса «Тампы»
И попросил придумать подпись.
И попросил придумать подпись.
«Коламбус» за 4 матча закончил серию первого раунда с «Тампа-Бэй», и эо стало главной сенсацией
«На лучший комментарий», — подписал фото Панарин.
Панарин забросил две шайбы и отдал три передачи в серии с «Тампой», Бобровский отразил 109 бросков из 117 (93,2%).
Оба российских игрока станут неограниченно свободными агентами этим летом.
В следующем раунде «Коламбус» сыграет с «Торонто» или «Бостоном».
Алексей Иванов