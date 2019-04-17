Панарин выложил фото с Бобровским после выноса «Тампы»

«Коламбус» за 4 матча закончил серию первого раунда с «Тампа-Бэй», и эо стало главной сенсацией плей-офф НХЛ. Лидеры «Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский сфотографировались после решающей победы на домашнем льду (7:3). «На лучший комментарий», — подписал фото Панарин.

Панарин забросил две шайбы и отдал три передачи в серии с «Тампой», Бобровский отразил 109 бросков из 117 (93,2%).



Оба российских игрока станут неограниченно свободными агентами этим летом.



В следующем раунде «Коламбус» сыграет с «Торонто» или «Бостоном».



Алексей Иванов