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13:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин выложил фото с Бобровским после выноса «Тампы»

И попросил придумать подпись.

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Источник: AP 2019

«Коламбус» за 4 матча закончил серию первого раунда с «Тампа-Бэй», и эо стало главной сенсацией плей-офф НХЛ. Лидеры «Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский сфотографировались после решающей победы на домашнем льду (7:3).

«На лучший комментарий», — подписал фото Панарин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин забросил две шайбы и отдал три передачи в серии с «Тампой», Бобровский отразил 109 бросков из 117 (93,2%).

Оба российских игрока станут неограниченно свободными агентами этим летом.

В следующем раунде «Коламбус» сыграет с «Торонто» или «Бостоном».

Алексей Иванов

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