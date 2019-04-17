Болельщики «Коламбуса» облили пивом своего тренера
Тот не в обиде.
Тот не в обиде.
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла после 4-го матча в серии с «Тампа-Бэй» рассказал журналистам, в каких условиях проходила игра.
«Меня сегодня болельщики обливали пивом. Не только в конце игры, но и по ходу матча, когда мы забивали голы. Люди, сидящие за мной, вылили два пива на меня», — сообщил Торторелла.
Радость болельщиков «Коламбуса» можно понять: их команда впервые в своей истории выиграла раунд в
Вот так Торторелла настраивает своих игроков на матчи.
Выбив лучшую команду НХЛ, «Коламбус» теперь стал одним из претендентов на выход в финал Кубка Стэнли.
Алексей Иванов