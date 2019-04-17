Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
18.04
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
18.04
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс5
Сан-Хосе Шаркс0
Хоккей. НХЛ
18.04
Колорадо Эвеланш
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис БлюзОТ1
Виннипег Джетс2
Все события
Фоторепортажи
10«Аякс» второй раз подряд выбил гранда из Лиги чемпионов
8«Краснодар» спас ничью в игре с «Динамо»
16:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Коламбуса» облили пивом своего тренера

Тот не в обиде.

Наверх
Источник: AFP 2019

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла после 4-го матча в серии с «Тампа-Бэй» рассказал журналистам, в каких условиях проходила игра.

«Меня сегодня болельщики обливали пивом. Не только в конце игры, но и по ходу матча, когда мы забивали голы. Люди, сидящие за мной, вылили два пива на меня», — сообщил Торторелла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Радость болельщиков «Коламбуса» можно понять: их команда впервые в своей истории выиграла раунд в плей-офф. Судя по виду Джона Тортореллы, он на них не в обиде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вот так Торторелла настраивает своих игроков на матчи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выбив лучшую команду НХЛ, «Коламбус» теперь стал одним из претендентов на выход в финал Кубка Стэнли.

Алексей Иванов

Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Криштиану — новая жертва «Аякса»
«Тампа» в трауре. Кучеров и Василевский едут на чемпионат мира?
Малкин: Если позовут на чемпионат мира — конечно, поеду
За «МЮ» тревожно. Сульшеру пора просыпаться
Главные провалы и неудачи в карьере Роналду (фото)
СМИ: Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Суд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь