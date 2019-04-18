Болельщик «Монреаля» съел часть шляпы из-за вылета «Тампы»
Пользователь Reddit и болельщик «Монреаля» снял на видео, как он съел часть шляпы
Пользователь Reddit и болельщик «Монреаля» снял на видео, как он съел часть шляпы
«Я не буду есть всю шляпу, потому что тогда окажусь в больнице, а это не очень приятно. Поэтому я вырезал кусок из этой шляпы. Не буду есть его целиком, потому что тогда я задохнусь. Порежу его на кусочки».
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Алексей Иванов