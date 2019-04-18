Болельщик «Монреаля» съел часть шляпы из-за вылета «Тампы»

«Я не буду есть всю шляпу, потому что тогда окажусь в больнице, а это не очень приятно. Поэтому я вырезал кусок из этой шляпы. Не буду есть его целиком, потому что тогда я задохнусь. Порежу его на кусочки».



«Коламбус» опередил «Монреаль» в борьбе за последнюю путевку в плей-офф в Восточной конференции, возможно, именно поэтому болельщик «Канадиенс» решил поддержать «Тампу» и поставил на нее в споре.