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18:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Торонто» уверены, что их команду сглазил Дрейк

Кажется, проклятие действительно работает.

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Источник: AP 2019

Канадский рэпер Дрейк побывал на 4-м матче плей-офф НХЛ между «Торонто» и «Бостоном». «Лифс» вели в серии 2−1, но уступили дома 4:6.

Болельщики «Торонто» уверены, что поражение их команды связано с Дрейком, которого показали во время трансляции.

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После этого в твиттере началось:

«Дрейк, если ты любишь наш город — а я знаю, что ты его любишь, — перестань ходить на домашние матчи. Пожалуйста».

«Кто-нибудь скажите Дрейку, что ему нельзя ходить на матчи «Торонто».

«Подарите кто-нибудь Дрейку свитер «Бостона».

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Спортивные болельщики уверены, что рэпер приносит несчастье командам, за которые он болеет, чьи футболки носит, и игрокам, с которыми он встречается. Возможно, вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов связан с тем, что Дрейк сфотографировался с Кевином де Брюйне.

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Алексей Иванов

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