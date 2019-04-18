Болельщики «Торонто» уверены, что их команду сглазил Дрейк
Кажется, проклятие действительно работает.
Кажется, проклятие действительно работает.
Канадский рэпер Дрейк побывал на 4-м матче
Болельщики «Торонто» уверены, что поражение их команды связано с Дрейком, которого показали во время трансляции.
После этого в твиттере началось:
«Дрейк, если ты любишь наш город — а я знаю, что ты его любишь, — перестань ходить на домашние матчи. Пожалуйста».
«Кто-нибудь скажите Дрейку, что ему нельзя ходить на матчи «Торонто».
«Подарите
Спортивные болельщики уверены, что рэпер приносит несчастье командам, за которые он болеет, чьи футболки носит, и игрокам, с которыми он встречается. Возможно, вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов связан с тем, что Дрейк сфотографировался с Кевином де Брюйне.
Алексей Иванов