Болельщики «Торонто» уверены, что их команду сглазил Дрейк

Источник: AP 2019

Канадский рэпер Дрейк побывал на 4-м матче плей-офф НХЛ между «Торонто» и «Бостоном». «Лифс» вели в серии 2−1, но уступили дома 4:6.



Болельщики «Торонто» уверены, что поражение их команды связано с Дрейком, которого показали во время трансляции.

После этого в твиттере началось:



«Дрейк, если ты любишь наш город — а я знаю, что ты его любишь, — перестань ходить на домашние матчи. Пожалуйста».



«Кто-нибудь скажите Дрейку, что ему нельзя ходить на матчи «Торонто».



«Подарите кто-нибудь Дрейку свитер «Бостона».

Спортивные болельщики уверены, что рэпер приносит несчастье командам, за которые он болеет, чьи футболки носит, и игрокам, с которыми он встречается. Возможно, вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов связан с тем, что Дрейк сфотографировался с Кевином де Брюйне.