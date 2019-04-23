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14:24 (мск), источник: Sportmail.ru

У «Каролины» появилась свинья, приносящая удачу

«Вашингтон» был обречен.

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Источник: Reuters

«Каролина» пригласила своего болельщика Кайла Экенрода и его свинью на 6-й матч серии с «Вашингтоном». Клуб посчитал, что животное приносит удачу, поэтому разрешило ему попасть в ледовый дворец.

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Свинью зовут Хэмилтон, по словам ее хозяина, это никак не связано с игроком «Каролины» Даги Хэмилтоном. На первых двух домашних матчах животному не разрешали попасть на арену, поэтому Экенрод и его свинья оставались снаружи. Перед игрой с животным охотно фотографировались фаны «Харрикейнс».

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«Каролина» выиграла те два домашних матча, сравняв счет в серии 2−2, поэтому перед шестой игрой клуб выделил для Экенрода и его питомца удобные места на стадионе.

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Примета снова сработала: «Харрикейнс» победили и опять сравняли счет в серии — 3−3.

Алексей Иванов

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