Хоккейные болельщики обвинили Бибера в поражении «Торонто»
Еще одно проклятие.
Еще одно проклятие.
«Торонто» в третий раз подряд проиграл «Бостону» в 7-м матче серии
Бибер вместе с женой Хэйли приехал на матч в Бостоне и посмотрел его вживую.
Перед 6-м матчем в Торонто певец сделал пост в инстаграме: «Да благословит Бог “Торонто” на победу в этой игре».
«Торонто» проиграл 6-й матч дома (2:4) и 7-й матч в гостях (1:5). После этого болельщики вспомнили о Бибере.
«Спасибо Джастину Биберу за то, что посетил сегодня игру».
«Биберу и Дрейку надо запретить приходить на матчи “Торонто” в
Алексей Иванов