Текущие события
Хоккей. НХЛ
25.04
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
23.04
Даллас СтарзОТ2
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз5
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе ШарксОТ5
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
26.04
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
26.04
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
13UFC Fight Night в Санкт-Петербурге
12Максим Ковтун завершил карьеру
18:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккейные болельщики обвинили Бибера в поражении «Торонто»

Еще одно проклятие.

Наверх
Источник: AP 2019

«Торонто» в третий раз подряд проиграл «Бостону» в 7-м матче серии плей-офф за последние 6 лет. Хоккейные болельщики уверены, что в этот раз часть вины лежит на известном певце Джастине Бибере.

Бибер вместе с женой Хэйли приехал на матч в Бостоне и посмотрел его вживую.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед 6-м матчем в Торонто певец сделал пост в инстаграме: «Да благословит Бог “Торонто” на победу в этой игре».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Торонто» проиграл 6-й матч дома (2:4) и 7-й матч в гостях (1:5). После этого болельщики вспомнили о Бибере.

«Спасибо Джастину Биберу за то, что посетил сегодня игру».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Биберу и Дрейку надо запретить приходить на матчи “Торонто” в плей-офф. Извините, парни, но не я устанавливаю эти правила».

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Иванов

Торонто Мэйпл Ливз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Ковальчук вместе со сборной России прибыл в Ригу
Кто подорожал в РПЛ за последние два месяца
«Мое время ушло». Ковтун завершил карьеру, не раскрыв талант
«Нам мало Кокорина?» Легенду «Ак Барса» просят наказать за дебош
Экс-президент «Барселоны» оправдан по делу об отмывании денег
Загитова, Слуцкая, Медведева. Самые дерзкие наряды фигуристок
«Ростов» принимает «Локомотив» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь