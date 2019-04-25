Приносящая удачу свинья снова помогла «Каролине» выиграть
С ней у команды 4 победы из 4.
С ней у команды 4 победы из 4.
«Каролина» одолела «Вашингтон» в 7-м матче серии первого раунда, и это одна из сенсаций этого розыгрыша
На выездной матч в столицу США отправилась и свинья Хэмилтон, которая, как считают болельщики «Харрикейнс», приносит их команде удачу.
Все началось с прогулки к арене «Каролины» в Роли перед 3-м матчем серии — хозяин 40-килограммового животного жил неподалеку и хотел провести время с другими болельщиками «Кейнс». Перед 4-й игрой свинья снова прогулялась перед ледовым дворцом — «Каролина» тогда выиграла оба домашних матча.
На 6-ю встречу Хэмилтона вместе с хозяином на арену пригласил уже сам клуб — и снова победа «Каролины». Неудивительно, что болельщик Кайл Экенрод взял своего питомца на решающий матч в Вашингтоне.
Болельщика «Кейнс» и его свинью не пустили на арену в столице США (это запрещено правилами стадиона), но вряд ли это сильно их расстроило: «Каролина» победила «Вашингтон» во втором овертайме. У Хэмилтона теперь шикарная статистика: 4 победы в 4 матчах, где он был или на арене, или рядом с ней.
Интересно, что «Каролина» и ее новое любимое животное придумают во втором раунде
Алексей Иванов