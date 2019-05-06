Хоккеист забил гол, пока вратарь соперника был травмирован (видео)

Во время матча «Даллас» — «Сент-Луис» один из голов был забит в необычной ситуации.



После щелчка защитника «Блюз» Колтона Парейко шайба попала в плечо вратарю «Старс» Бену Бишопу, от боли он упал на лед. Игра не была остановлена, поскольку шайба осталась у игроков «Сент-Луиса», и Джейден Шварц переправил ее в ворота.