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15:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист забил гол, пока вратарь соперника был травмирован (видео)

Взятие ворот засчитали.

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Источник: AP 2019

Во время матча «Даллас» — «Сент-Луис» один из голов был забит в необычной ситуации.

После щелчка защитника «Блюз» Колтона Парейко шайба попала в плечо вратарю «Старс» Бену Бишопу, от боли он упал на лед. Игра не была остановлена, поскольку шайба осталась у игроков «Сент-Луиса», и Джейден Шварц переправил ее в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бишоп продолжил играть, но через 30 секунд пропустил еще один гол, после чего был заменен на Антона Худобина.

«Сент-Луис» выиграл 4:1 и сравнял счет в серии.

По словам главного тренера «Далласа» Джима Монтгомери, Бишоп нормально себя чувствовал после игры, ожидается, что он выйдет в старте в решающем, 7-м матче серии.

Алексей Иванов

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