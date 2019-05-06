Хоккеист забил гол, пока вратарь соперника был травмирован (видео)
Взятие ворот засчитали.
Взятие ворот засчитали.
Во время матча «Даллас» — «Сент-Луис» один из голов был забит в необычной ситуации.
После щелчка защитника «Блюз» Колтона Парейко шайба попала в плечо вратарю «Старс» Бену Бишопу, от боли он упал на лед. Игра не была остановлена, поскольку шайба осталась у игроков «Сент-Луиса», и Джейден Шварц переправил ее в ворота.
Бишоп продолжил играть, но через 30 секунд пропустил еще один гол, после чего был заменен на Антона Худобина.
«Сент-Луис» выиграл 4:1 и сравнял счет в серии.
По словам главного тренера «Далласа» Джима Монтгомери, Бишоп нормально себя чувствовал после игры, ожидается, что он выйдет в старте в решающем, 7-м матче серии.
Алексей Иванов